Водитель «шестёрки» погиб в аварии с Audi в Белгородской области

Во дворе дома по пр. Б. Хмельницкого в Белгороде 33-летняя женщина, управляя Toyota RAV4, сбила пятилетнего велосипедиста. С повреждениями ребёнка доставили в лечебное учреждение. Другое ДТП произошло в областном центре на ул. Щорса: 28-летний водитель «Купавы-67305» не предоставил преимущества 23-летнему мотоциклисту. В результате столкновения последний попал в больницу с травмами.