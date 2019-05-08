Водитель «шестёрки» погиб в аварии с Audi в Белгородской области

Posted 8 мая 2019, 09:34
Published 8 мая 2019, 09:34
Modified 20 августа 2024, 01:10
Updated 20 августа 2024, 01:10
По предварительным данным, утром 7 мая на 4 км трассы «Крым» в Яковлевском горокруге 41-летний водитель Nissan Cabstar не выбрал безопасную дистанцию до впереди едущей Skoda Octavia. После столкновения легковушка сбила на зебре 31-летнего мужчину и несовершеннолетнего мальчика. Пешеходов с травмами доставили в больницу.
Смертельное ДТП произошло на 69 км дороги Короча – Чернянка – Красное в Чернянском районе: 65-летний мужчина за рулём ВАЗ-2106 выезжал с прилегающей территории, но не предоставил преимущества Audi. В результате аварии водитель отечественного авто погиб.
Днём на пр. Комсомольском в Старом Осколе 51-летний водитель автобуса Ford при перестроении не уступил мотоциклу OMAKS. В больницу с травмами попал 17-летний водитель мотоцикла, уточнили в региональной ГИБДД.
Во дворе дома по пр. Б. Хмельницкого в Белгороде 33-летняя женщина, управляя Toyota RAV4, сбила пятилетнего велосипедиста. С повреждениями ребёнка доставили в лечебное учреждение. Другое ДТП произошло в областном центре на ул. Щорса: 28-летний водитель «Купавы-67305» не предоставил преимущества 23-летнему мотоциклисту. В результате столкновения последний попал в больницу с травмами.