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Posted 8 мая 2019, 09:34

Published 8 мая 2019, 09:34

Modified 20 августа 2024, 01:10

Updated 20 августа 2024, 01:10

Водитель «шестёрки» погиб в аварии с Audi в Белгородской области

Водитель «шестёрки» погиб в аварии с Audi в Белгородской области

8 мая 2019, 09:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
Ещё семь участников дорожно-транспортных происшествий в регионе за прошедшие сутки получили травмы.

По предварительным данным, утром 7 мая на 4 км трассы «Крым» в Яковлевском горокруге 41-летний водитель Nissan Cabstar не выбрал безопасную дистанцию до впереди едущей Skoda Octavia. После столкновения легковушка сбила на зебре 31-летнего мужчину и несовершеннолетнего мальчика. Пешеходов с травмами доставили в больницу.

Смертельное ДТП произошло на 69 км дороги Короча – Чернянка – Красное в Чернянском районе: 65-летний мужчина за рулём ВАЗ-2106 выезжал с прилегающей территории, но не предоставил преимущества Audi. В результате аварии водитель отечественного авто погиб.

Днём на пр. Комсомольском в Старом Осколе 51-летний водитель автобуса Ford при перестроении не уступил мотоциклу OMAKS. В больницу с травмами попал 17-летний водитель мотоцикла, уточнили в региональной ГИБДД.

Во дворе дома по пр. Б. Хмельницкого в Белгороде 33-летняя женщина, управляя Toyota RAV4, сбила пятилетнего велосипедиста. С повреждениями ребёнка доставили в лечебное учреждение. Другое ДТП произошло в областном центре на ул. Щорса: 28-летний водитель «Купавы-67305» не предоставил преимущества 23-летнему мотоциклисту. В результате столкновения последний попал в больницу с травмами.

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#Новости#ДТП#Происшествия#Аварии#Мотоциклист
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