Меньше трат на PR, строительство метро и другие обещания губернаторов

Прежде всего, должны быть выборы, а не имитация выборов. Потому что, когда человеку нужно будет переизбираться, он будет серьёзнее относиться к обещаниям. А когда он понимает, что от того, выполнит он свои обещания или не выполнит, мало что зависит, он будет очень спокойно относиться к тому, что обещания свои не выполнил.Юлий Нисневич, политолог, доктор политических наук