Меньше трат на PR, строительство метро и другие обещания губернаторов

Posted 8 мая 2019, 09:02
Published 8 мая 2019, 09:02
Modified 20 августа 2024, 05:46
Updated 20 августа 2024, 05:46
Президент России подписал указ, по которому деятельность глав регионов будут оценивать по 15 критериям. Среди них – доверие к власти, уровень реальной зарплаты и бедности, естественный прирост населения, качество окружающей среды и дорог и т. д.
Возможно, эта система поможет контролировать ответственность за сказанное в ходе предвыборной гонки. По итогам выборов-2018 губернаторы накормили обещаниями избирателей сполна, вот только выполнить удалось далеко не всё.
Например, губернатор Алтайского края Виктор Томенко обещал повысить среднюю зарплату до 40 тыс. рублей за пять лет. На деле же сумма уже упала с 25 657 (сентябрь) до 23 941 (январь 2019-го) рубля. Глава Амурской области уверял, что сделает всё, чтобы оставить население. Итог – сокращение численности в регионе на 4,8 тыс. в 2018 году.
Пообещавший экономить на правительственных СМИ и PR губернатор Владимирской области Владимир Сипягин увеличил расходы на них на 77 млн рублей на шесть лет. В этих же изданиях, кстати, и были опубликованы его предвыборные тезисы, только выполненных практически нет.
Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв хотел сохранить льготный проезд в маршрутках пенсионерам. Раньше они платили 25 % от стоимости поездки. Теперь – половину.
Александр Усс, губернатор Красноярского края, обещал построить метро с беспилотными поездами. В марте текущего года глава обещание повторил. Однако проектная документация должна появиться только в следующем году.
Нижегородская область. Здесь губернатор Глеб Никитин пообещал остановить необоснованный рост тарифов ЖКХ. По факту же в текущем году тарифы вырастут в среднем на 5,8 %, что даже больше, чем в Москве (4,8 %).
Глава Хакасии Валентин Коновалов обещал сократить структуру правительства. На деле же ни одного увольнения не было, сообщают «Новые известия».
Раздавать обещания в ходе выборов стало для кандидатов уже традицией. При этом их выполнение не столь важно, если можешь объяснить, почему не получилось.
Эксперты считают, что поток обещаний можно остановить с помощью «закона против популизма». Другие же надеются на правильное соотношение кнута и пряника.
Чтобы все обещания выполнялись, нужен очень большой кнут и очень большой пряник: полноценное финансирование и уголовная ответственность с конфискацией имущества за невыполненную работу.Алексей Мухин, политолог
Или же на настоящие выборы:
Прежде всего, должны быть выборы, а не имитация выборов. Потому что, когда человеку нужно будет переизбираться, он будет серьёзнее относиться к обещаниям. А когда он понимает, что от того, выполнит он свои обещания или не выполнит, мало что зависит, он будет очень спокойно относиться к тому, что обещания свои не выполнил.Юлий Нисневич, политолог, доктор политических наук
На тему критериев оценки власти в регионах высказывались и белгородские эксперты. Кто-то посчитал их введение правильным шагом, кто-то сомневается, что они позволят оценить реальную работу в регионах.