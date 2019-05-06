Белгородская область уступила Воронежской в индексе кредитоспособности

При расчёте аналитики РИА «Рейтинг» учитывали данные по долговой нагрузке субъекта, бюджету и экономике. В рейтинге, составленном по заказу АЭИ «Прайм», Белгородская область оказалась на 12-м месте из 83 со значением 89,9, что на 12,1 пункта выше предыдущего итога.