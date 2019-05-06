Белгородская область уступила Воронежской в индексе кредитоспособности

Posted 6 мая 2019, 10:14
Published 6 мая 2019, 10:14
Modified 20 августа 2024, 00:47
Updated 20 августа 2024, 00:47
Белгородчина улучшила свои показатели в индексе кредитоспособности российских регионов по итогам минувшего года.
При расчёте аналитики РИА «Рейтинг» учитывали данные по долговой нагрузке субъекта, бюджету и экономике. В рейтинге, составленном по заказу АЭИ «Прайм», Белгородская область оказалась на 12-м месте из 83 со значением 89,9, что на 12,1 пункта выше предыдущего итога.
Лидерами оказались Москва и Петербург – их индекс составил 100. Далее идут Ленобласть и Татарстан (по 98,1), Московская и Тюменская области (96,5 и 93 соответственно), Красноярский край (91,0), Ростовская (91,0), Воронежская (90,8), Вологодская (90,1) и Иркутская области (90,1).
Всего же показатель вырос у 64 регионов, причём у десяти – более чем на 10 пунктов. В самом конце рейтинга оказались Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания и Чукотка.