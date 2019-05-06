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Posted 6 мая 2019, 10:14

Published 6 мая 2019, 10:14

Modified 20 августа 2024, 00:47

Updated 20 августа 2024, 00:47

Белгородская область уступила Воронежской в индексе кредитоспособности

Белгородская область уступила Воронежской в индексе кредитоспособности

6 мая 2019, 10:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Банк россии
Эксперты оценили кредитоспособность российских регионов.

Белгородчина улучшила свои показатели в индексе кредитоспособности российских регионов по итогам минувшего года.

При расчёте аналитики РИА «Рейтинг» учитывали данные по долговой нагрузке субъекта, бюджету и экономике. В рейтинге, составленном по заказу АЭИ «Прайм», Белгородская область оказалась на 12-м месте из 83 со значением 89,9, что на 12,1 пункта выше предыдущего итога.

Лидерами оказались Москва и Петербург – их индекс составил 100. Далее идут Ленобласть и Татарстан (по 98,1), Московская и Тюменская области (96,5 и 93 соответственно), Красноярский край (91,0), Ростовская (91,0), Воронежская (90,8), Вологодская (90,1) и Иркутская области (90,1).

Всего же показатель вырос у 64 регионов, причём у десяти – более чем на 10 пунктов. В самом конце рейтинга оказались Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания и Чукотка.

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#Новости#Экономика#Кредитование#Банк россии#Воронежская область#Рейтинг кредитоспособности
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