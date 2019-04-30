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Posted 30 апреля 2019,, 06:39

Published 30 апреля 2019,, 06:39

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородская ветлаборатория закупает наборы для диагностики болезней

30 апреля 2019, 06:39
На поставку комплектов для исследования инфекционных и эндокринных заболеваний выделяют 6,5 млн рублей.

Ветеринарам нужны специальные наборы, в которых можно исследовать пробы сыворотки, плазмы крови и образцов молока. В микропробирках будут рассматривать образцы свиней, кур и индеек, крупного рогатого скота.

С помощью наборов специалисты смогут выявить антитела к возбудителям ротавируса, гриппа, гастроэнтерита, ринотрахеита, микоплазмоза, классической чумы свиней и другим опасным заболеваниям животных. Всего ветлаборатория заказала 17 наименований наборов.

Поставщика определят на электронном аукционе. 6 459 900,13 рубля выплатят в качестве субсидии на выполнение государственного задания. Наборы ждут в межобластной ветеринарной лаборатории до 31 июля этого года.

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