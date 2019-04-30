Белгородская ветлаборатория закупает наборы для диагностики болезней

Posted 30 апреля 2019,, 06:39
Published 30 апреля 2019,, 06:39
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Ветеринарам нужны специальные наборы, в которых можно исследовать пробы сыворотки, плазмы крови и образцов молока. В микропробирках будут рассматривать образцы свиней, кур и индеек, крупного рогатого скота.
С помощью наборов специалисты смогут выявить антитела к возбудителям ротавируса, гриппа, гастроэнтерита, ринотрахеита, микоплазмоза, классической чумы свиней и другим опасным заболеваниям животных. Всего ветлаборатория заказала 17 наименований наборов.
Поставщика определят на электронном аукционе. 6 459 900,13 рубля выплатят в качестве субсидии на выполнение государственного задания. Наборы ждут в межобластной ветеринарной лаборатории до 31 июля этого года.