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Posted 29 апреля 2019, 09:41

Published 29 апреля 2019, 09:41

Modified 20 августа 2024, 03:43

Updated 20 августа 2024, 03:43

Злостные нарушители ПДД попадут в «чёрный список» ГИБДД

Злостные нарушители ПДД попадут в «чёрный список» ГИБДД

29 апреля 2019, 09:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Госавтоинспекция предложила создать базу данных, в которой окажутся злостные нарушители правил.

Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД полковник Роман Мишуров рассказал о планах усилить контроль нарушителей ПДД, сообщает РИА «Новости». Для этих целей Госавтоинспекция хочет создать отдельную базу данных. Водители, злостно нарушающие правила и попадающие в ДТП, окажутся в этом «чёрном списке» и будут находиться под наблюдением инспекторов.

Пациенты психоневрологических и наркологических диспансеров не смогут скрывать то, что наблюдаются в медучреждениях. ГИБДД планирует получить доступ к информации о пациентах, что в перспективе поможет исключить попадание водительских прав в сомнительные руки. Напомним, что ранее в МВД уже выступали с подобной инициативой. Тогда было предложено лишать прав наркозависимых граждан и не допускать их к работе на опасных производствах.

Перемены ждут и водителей, получивших права в другой стране. Им придётся подтверждать свои навыки на родине и сдавать экзамены в России. Также придётся поступать и иностранцам, планирующим поселиться на территории России.

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