Злостные нарушители ПДД попадут в «чёрный список» ГИБДД

Пациенты психоневрологических и наркологических диспансеров не смогут скрывать то, что наблюдаются в медучреждениях. ГИБДД планирует получить доступ к информации о пациентах, что в перспективе поможет исключить попадание водительских прав в сомнительные руки. Напомним, что ранее в МВД уже выступали с подобной инициативой. Тогда было предложено лишать прав наркозависимых граждан и не допускать их к работе на опасных производствах.