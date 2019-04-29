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Posted 29 апреля 2019, 10:07

Published 29 апреля 2019, 10:07

Modified 20 августа 2024, 03:43

Updated 20 августа 2024, 03:43

Россияне оставляют на заправках больше 4 000 рублей ежемесячно

Россияне оставляют на заправках больше 4 000 рублей ежемесячно

29 апреля 2019, 10:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Бензин
Только 5 % удаётся сэкономить и отдавать за топливо около 1 000 рублей.

Исследование провели аналитики «Автостата» и журнала «За рулём». Они опросили водителей и выяснили, что 42 % из них отдают за бензин больше 4 тыс. рублей ежемесячно. Около 20 % россиян оставляют на заправках 3−4 тыс. рублей, ещё 17 % тратят примерно 2−3 тыс.

У пятой части водителей на бензин уходит около 2 тыс. рублей. 5 % опрошенных тратят на топливо около 1 тыс. рублей, сообщают «Новые известия».

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#Новости#Экономика#Бензин#Исследование#Заправка#Россияне
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