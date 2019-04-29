Россияне оставляют на заправках больше 4 000 рублей ежемесячно

Исследование провели аналитики «Автостата» и журнала «За рулём». Они опросили водителей и выяснили, что 42 % из них отдают за бензин больше 4 тыс. рублей ежемесячно. Около 20 % россиян оставляют на заправках 3−4 тыс. рублей, ещё 17 % тратят примерно 2−3 тыс.