Россияне оставляют на заправках больше 4 000 рублей ежемесячно

Posted 29 апреля 2019, 10:07
Published 29 апреля 2019, 10:07
Modified 20 августа 2024, 03:43
Updated 20 августа 2024, 03:43
Исследование провели аналитики «Автостата» и журнала «За рулём». Они опросили водителей и выяснили, что 42 % из них отдают за бензин больше 4 тыс. рублей ежемесячно. Около 20 % россиян оставляют на заправках 3−4 тыс. рублей, ещё 17 % тратят примерно 2−3 тыс.
У пятой части водителей на бензин уходит около 2 тыс. рублей. 5 % опрошенных тратят на топливо около 1 тыс. рублей, сообщают «Новые известия».