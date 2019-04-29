Рабочая одежда белгородских судей стоит 1,2 млн рублей

Posted 29 апреля 2019, 14:14
Published 29 апреля 2019, 14:14
Modified 20 августа 2024, 01:10
Updated 20 августа 2024, 01:10
В общей сложности региональное управление судебного департамента заказало 511 предметов одежды.
Так, в 24 районных и городских судах, расположенных на территории Белгородской области, требуется 338 женских блузок, поровну в белом и голубом цвете. Блузки должны быть изготовлены из гладкокрашеных тканей с составом: шёлк – не менее 50 %, эластан – не более 5 %, полиэстер – не более 45 %. На эту закупку выделяют 676 тысяч рублей.
Мужских рубашек, также двух цветов, нужно 140 штук. Рубашки должны быть изготовлены из ткани, в которой не менее 80 % хлопка и не более 20 % синтетических волокон. За них готовы заплатить 269 799,60 рубля.
В 18 белгородских судов закупают мантии: 11 мужских и 22 женских общей стоимостью 231 тыс. руб. Мантия должна быть без подкладки, из лёгкой немнущейся ткани чёрного цвета, силуэт «трапеция» с большой прибавкой на объём. Из отделочной ткани белого цвета должны быть изготовлены съёмные воротники «стойка» с отложными уголками и съёмные манжеты, пристёгивающиеся к деталям на петли и пуговицы (к мантии должны прилагаться по три таких комплекта).
Образцы ткани согласовываются с заказчиком на этапе заключения государственного контракта. Деньги на рабочую одежду выделяет федеральный бюджет.