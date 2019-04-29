bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 апреля 2019, 14:14

Published 29 апреля 2019, 14:14

Modified 20 августа 2024, 01:10

Updated 20 августа 2024, 01:10

Рабочая одежда белгородских судей стоит 1,2 млн рублей

Рабочая одежда белгородских судей стоит 1,2 млн рублей

29 апреля 2019, 14:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Новые блузки, рубашки и мантии закупают в районные и городские суды.

В общей сложности региональное управление судебного департамента заказало 511 предметов одежды.

Так, в 24 районных и городских судах, расположенных на территории Белгородской области, требуется 338 женских блузок, поровну в белом и голубом цвете. Блузки должны быть изготовлены из гладкокрашеных тканей с составом: шёлк – не менее 50 %, эластан – не более 5 %, полиэстер – не более 45 %. На эту закупку выделяют 676 тысяч рублей.

Мужских рубашек, также двух цветов, нужно 140 штук. Рубашки должны быть изготовлены из ткани, в которой не менее 80 % хлопка и не более 20 % синтетических волокон. За них готовы заплатить 269 799,60 рубля.

В 18 белгородских судов закупают мантии: 11 мужских и 22 женских общей стоимостью 231 тыс. руб. Мантия должна быть без подкладки, из лёгкой немнущейся ткани чёрного цвета, силуэт «трапеция» с большой прибавкой на объём. Из отделочной ткани белого цвета должны быть изготовлены съёмные воротники «стойка» с отложными уголками и съёмные манжеты, пристёгивающиеся к деталям на петли и пуговицы (к мантии должны прилагаться по три таких комплекта).

Образцы ткани согласовываются с заказчиком на этапе заключения государственного контракта. Деньги на рабочую одежду выделяет федеральный бюджет.

Материалы по теме
В Белгородской области выросли цены на одежду и обувьОдежда и обувь подорожают на 20 % в 2019 годуЗа контрафактную одежду предприниматель в Белгороде может сесть на два года
#Новости#Общество#Белгородская область#Судья#Одежда#Закупки#Мужская рубашка#Мантия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика