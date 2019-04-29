Рабочая одежда белгородских судей стоит 1,2 млн рублей

Так, в 24 районных и городских судах, расположенных на территории Белгородской области, требуется 338 женских блузок, поровну в белом и голубом цвете. Блузки должны быть изготовлены из гладкокрашеных тканей с составом: шёлк – не менее 50 %, эластан – не более 5 %, полиэстер – не более 45 %. На эту закупку выделяют 676 тысяч рублей.