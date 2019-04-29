Белгородку не выпустили в Турцию из-за долга в 300 тысяч рублей

Posted 29 апреля 2019, 07:53
Published 29 апреля 2019, 07:53
Modified 20 августа 2024, 04:33
Updated 20 августа 2024, 04:33
26 апреля в городах Белгородской области прошла акция «Узнай о своих долгах» от УФССП. В областном центре приставы принимали граждан в здании аэропорта.
К сотрудникам УФССП обратилась женщина. Она не погасила долг по кредиту, причём точную сумму не знала. Приставы установили, что в отношении белгородки возбуждено три исполнительных производства на сумму более 300 тыс. рублей.
Из-за непогашенных долгов ей ограничили выезд за границу. Поэтому в отпуск в Анталию она улететь не смогла, вернуть деньги за путёвку – тоже, рассказали в пресс-службе областного УФССП.
Судебные приставы напоминают, что узнать о долгах можно на официальном сайте ведомства в разделе «Банк данных исполнительных производств», в личном кабинете стороны исполнительного производства, в мобильном приложении, а также на сайте «Госуслуги».