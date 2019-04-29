Белгородку не выпустили в Турцию из-за долга в 300 тысяч рублей

Сюжет Судебные приставы

При этом сама женщина не знала, сколько точно должна по кредиту. Об этом ей рассказали уже в аэропорту судебные приставы.

26 апреля в городах Белгородской области прошла акция «Узнай о своих долгах» от УФССП. В областном центре приставы принимали граждан в здании аэропорта. К сотрудникам УФССП обратилась женщина. Она не погасила долг по кредиту, причём точную сумму не знала. Приставы установили, что в отношении белгородки возбуждено три исполнительных производства на сумму более 300 тыс. рублей. Из-за непогашенных долгов ей ограничили выезд за границу. Поэтому в отпуск в Анталию она улететь не смогла, вернуть деньги за путёвку – тоже, рассказали в пресс-службе областного УФССП. Судебные приставы напоминают, что узнать о долгах можно на официальном сайте ведомства в разделе «Банк данных исполнительных производств», в личном кабинете стороны исполнительного производства, в мобильном приложении, а также на сайте «Госуслуги». Материалы по теме Староосколец погасил долг в 600 тысяч рублей ради своего внедорожника Житель Яковлевского горокруга лишился BMW из-за кредитного долга Должник в Белгородской области лишится участка земли из-за долга