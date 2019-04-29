1 мая в Белгороде водителям придётся сбросить скорость до 20 км/ч

Также в центре города 1 мая с 15:30 до 17:30 нельзя будет ездить со скоростью больше 20 км/ч. Такие меры установлены на ул. Попова (от Победы до Супруновской) и ул. Победы (от Попова до Театрального проезда), сообщили в пресс-службе администрации Белгорода.