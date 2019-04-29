1 мая в Белгороде водителям придётся сбросить скорость до 20 км/ч

В Праздник Весны и Труда в центре Белгорода ограничат движение транспорта. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.
Оставить машину на центральных улицах города нельзя будет уже с 23:00 30 апреля. С этого времени ограничат стоянку и остановку машин на Гражданском проспекте (от ул. Князя Трубецкого до ул. Попова), улице Попова (от проезда возле здания областного правительства до Супруновской). Ограничения снимут 1 мая в 16:30.
В центре Белгорода перекроют движение транспорта 1 мая с 14:30 и до окончания праздничных мероприятий. Ограничения коснутся Гражданского проспекта (от Князя Трубецкого до Попова), ул. Н. Чумичова (от проспекта Славы до ул. Победы), Попова (от Славы до Харьковской), Харьковской (от Попова до Супруновской).
Автомобилистам рекомендуют объезжать перекрытые участки по Свято-Троицкому бульвару и ул. Князя Трубецкого.
Также в центре города 1 мая с 15:30 до 17:30 нельзя будет ездить со скоростью больше 20 км/ч. Такие меры установлены на ул. Попова (от Победы до Супруновской) и ул. Победы (от Попова до Театрального проезда), сообщили в пресс-службе администрации Белгорода.
Напомним, что движение в Белгороде ограничат и на Красную горку. 5 мая перекроют улицы в районе кладбища Ячнево, а на ул. Портовой введут одностороннее движение.