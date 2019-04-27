В Шебекино работников управления образования отправили в «ссылку»

Самую большую жалобу на этой неделе написала нам Виктория. По словам женщины, в управлении образования работают около 100 человек. На протяжении многих лет ведомство находилось в здании городской администрации Шебекино и занимало полностью второй и половину первого этажей.
— После «оптимизации» работы администрации нашего района в начале этого года, проведённой новой властью, штат её значительно увеличился. Появились новые комитеты, управления, отделы, подотделы. Мест в самой администрации стало катастрофически не хватать, и ничего лучше не придумали, как отправить на «выселки» управление образования, — Виктория.
Из здания с современным ремонтом, пластиковыми окнами, кондиционерами, нормальной офисной техникой и мебелью управление образования переселили в бывшую школу № 7. Это здание находится на выезде из города, в микрорайоне Устинка. А её история началась в далёком 1886 году, когда в сторожке Николаевской церкви была организована церковно-приходская школа. В 1910 году было построено новое здание. Через несколько десятилетий к школе пристраивали то один блок, то другой, но капитального ремонта не проводилось.
— Старое и обветшалое здание начальной сельской школы, да ещё и находящееся на выезде, далеко от делового центра города, вряд ли подходит для работы организации в современных условиях труда. А как же век новых технологий? Совещания в режиме видео-конференц-связи и пр., — Виктория.
Работники управления спрашивают: почему власть не подумала о тех людях, которые приходят день через день для того, чтобы подписать, согласовать, отдать на подпись, поставить печать на документах, взять какие-то счета, принять участие в совещании и, наконец, поставить ребёнка на очередь в детский сад. При этом общественный транспорт в эту сторону города ходит очень редко.
Ржавый ужас
Летнее водоснабжение, к сожалению, уже традиционно становится особой головной болью для жителей различных массивов ИЖС.
У Алёны из Стрелецкого-73/1 вся сантехника в ржавых разводах. Под обращением женщины оставили комментарии о похожих проблемах и другие пользователи «Чёрного списка». А уж фотографии рыжей воды могут предоставить многие жители массива.
— На входе воды в дом стоят фильтры, но они не справляются, меняем их каждый день! Считаю, что это просто издевательство над людьми, которые приобрели землю, построили дома, а жить в них невозможно из-за этой отвратительной воды! Если нет возможности обеспечить такую воду из водопровода, необходимо организовать привоз воды к домам, — Алёна.
Жители просят МВД и прокуратуру разобраться с данным фактом. Пользователи отмечают, что вместо скважины глубиной 300 метров по факту пробурили порядка 130 метров. При этом оставшиеся деньги, видимо, ушли в чьи-то карманы.
— Мы молодая семья, построились по программе для бюджетников «Коробка под самоотделку», платим ипотеку, это наше единственное жильё! У нас ребёнок ходит в ржавых рубашках в школу! Каким местом думают местные власти, когда строят дома по ипотечным программам? — Анастасия.
В другой стороне района, в Ближней Игуменке-52, с наступлением лета воды вообще нет. Жители не раз спрашивали: когда проблема будет решена, к кому обращаться?
— Сейчас вода отсутствует с 15:00 до 23:00, летом, как правило, с 8:00 до 24:00, — Сергей.
А жильцы микрорайона Шишино-39 опасаются за свою заасфальтированную дорогу. В прошлом году здесь раздали пустующую землю под ИЖС по 10 соток. Коммуникации к этим участкам массива должны проложить в следующем, 2020 году. Но есть застройщики, которым очень срочно нужна вода. Скорее всего, это «участки на продажу».
— Горводоканал выдаёт проекты для подключения воды и канализации к колодцам на другой стороне заасфальтированной дороги! И строители готовятся делать проколы под дорогой! — Enemy-tnp.
Меняем кольцо на светофор!
Улицу Щорса в Белгороде не любят многие автомобилисты. Машины постоянно останавливаются из-за нерегулируемых пешеходных переходов, в часы пик сложно проехать кольцо у Семейного рынка.
— Ехать до завода Электроконтакт от горбольницы № 2 30 минут — это нормально? Уберите это кольцо Губкина — Щорса и оборудуйте перекрёсток со светофорами! — Helen.