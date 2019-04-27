В Шебекино работников управления образования отправили в «ссылку»

Из здания с современным ремонтом, пластиковыми окнами, кондиционерами, нормальной офисной техникой и мебелью управление образования переселили в бывшую школу № 7. Это здание находится на выезде из города, в микрорайоне Устинка. А её история началась в далёком 1886 году, когда в сторожке Николаевской церкви была организована церковно-приходская школа. В 1910 году было построено новое здание. Через несколько десятилетий к школе пристраивали то один блок, то другой, но капитального ремонта не проводилось.