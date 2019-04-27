Центральные улицы Белгорода перекроют на время празднования Пасхи

Posted 27 апреля 2019, 07:00
Published 27 апреля 2019, 07:00
Modified 20 августа 2024, 03:43
Updated 20 августа 2024, 03:43
С этого времени запретят остановку и стоянку машин до 16:00 28 апреля на улицах:
В день Пасхи, 28 апреля, с 13:00 до завершения крестного хода перекроют дороги:
С этого же времени и до конца молебна запретят движение машин:
В ГИБДД просят объезжать перекрытые участки по проспекту Б. Хмельницкого и ул. Н. Чумичова.
Напомним, что 28 апреля односторонней сделают улицу Портовую, ещё на нескольких улицах в районе кладбища Ячнево ограничат движение.