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Posted 27 апреля 2019, 07:00

Published 27 апреля 2019, 07:00

Modified 20 августа 2024, 03:43

Updated 20 августа 2024, 03:43

Центральные улицы Белгорода перекроют на время празднования Пасхи

Центральные улицы Белгорода перекроют на время празднования Пасхи

27 апреля 2019, 07:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Ограничение движения
Ограничения начнутся уже с одиннадцати вечера 27 апреля, предупредили в ГИБДД.

С этого времени запретят остановку и стоянку машин до 16:00 28 апреля на улицах:

  • Преображенской в районе Преображенского кафедрального собора,
  • Попова от ул. Преображенской до ул. Победы;
  • по Театральному проезду от проспекта Славы до ул. Победы;
  • по Свято-Троицкому бульвару от проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда.

В день Пасхи, 28 апреля, с 13:00 до завершения крестного хода перекроют дороги:

  • по ул. Преображенской в районе Преображенского кафедрального собора;
  • по ул. Попова от ул. Преображенской до ул. Победы.

С этого же времени и до конца молебна запретят движение машин:

  • на Соборной площади по Театральному проезду от проспекта Славы до ул. Победы;
  • по Свято-Троицкому бульвару от проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда.

В ГИБДД просят объезжать перекрытые участки по проспекту Б. Хмельницкого и ул. Н. Чумичова.

Напомним, что 28 апреля односторонней сделают улицу Портовую, ещё на нескольких улицах в районе кладбища Ячнево ограничат движение.

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