Осуждённого за убийство девочки в Уразово мужчину нашли мёртвым в колонии

По данным издания «Коммерсант», в исправительной колонии строгого режима № 7 в Валуйках обнаружено тело мужчины, который был осуждён за изнасилование и убийство девятилетней девочки в Уразово.
В белгородском Следственном комитете личность погибшего заключённого не раскрывают, но подтверждают, что это был мужчина 1987 года рождения. Сейчас следователи проводят доследственную проверку. Судмедэксперты определят причину смерти.
Тело заключённого обнаружили 20 апреля в комнате для хранения имущества осуждённых ФКУ ИК-7 в Валуйках Белгородской области.
Напомним, мужчину, убившего девятилетнюю девочку в Уразово, приговорили к 23 годам тюрьмы и обязали выплатить 3 млн рублей компенсации. Приговор был вынесен в январе текущего года.