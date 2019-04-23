Водителей могут лишить скидок при быстрой оплате штрафов

Скидки должны оставаться, но, как отметил спикер, довольно странно поощрять людей, регулярно нарушающих правила. Сегодня скидка действует для всех водителей, которые своевременно оплачивают «письма счастья» и разбираются со штрафом в течение 20 дней после вынесения постановления.