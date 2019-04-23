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Posted 23 апреля 2019, 13:19

Published 23 апреля 2019, 13:19

Modified 20 августа 2024, 03:42

Updated 20 августа 2024, 03:42

Водителей могут лишить скидок при быстрой оплате штрафов

Водителей могут лишить скидок при быстрой оплате штрафов

23 апреля 2019, 13:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Штраф
Для злостных нарушителей ПДД могут отменить систему льгот при оплате штрафов.

В систему льгот при оплате штрафов ГИБДД предложили внести определённые изменения. Злостные нарушители и водители, часто попадающие в ДТП, не должны иметь скидок.

Об этом сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов на конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года».

Скидки должны оставаться, но, как отметил спикер, довольно странно поощрять людей, регулярно нарушающих правила. Сегодня скидка действует для всех водителей, которые своевременно оплачивают «письма счастья» и разбираются со штрафом в течение 20 дней после вынесения постановления.

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