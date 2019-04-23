Центр Белгорода закроют для машин в связи с празднованием Пасхи

Меры безопасности в мэрии связали с празднованием Пасхи и проведением крестного хода. Так, с 23 часов в субботу до 16 часов следующего дня запрещается остановка и стоянка машин по ул. Преображенской в районе Преображенского кафедрального собора, по ул. Попова от ул. Преображенской до ул. Победы, по Театральному проезду от пр. Славы до ул. Победы, по Свято-Троицкому бульвару от пр. Б. Хмельницкого до Театрального проезда.