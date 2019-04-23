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Posted 23 апреля 2019, 10:02

Published 23 апреля 2019, 10:02

Modified 20 августа 2024, 00:45

Updated 20 августа 2024, 00:45

Центр Белгорода закроют для машин в связи с празднованием Пасхи

Центр Белгорода закроют для машин в связи с празднованием Пасхи

23 апреля 2019, 10:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Ограничение движения
С вечера субботы, 27 апреля, городские власти вводят на некоторых улицах Белгорода ограничения для автомобилистов.

Меры безопасности в мэрии связали с празднованием Пасхи и проведением крестного хода. Так, с 23 часов в субботу до 16 часов следующего дня запрещается остановка и стоянка машин по ул. Преображенской в районе Преображенского кафедрального собора, по ул. Попова от ул. Преображенской до ул. Победы, по Театральному проезду от пр. Славы до ул. Победы, по Свято-Троицкому бульвару от пр. Б. Хмельницкого до Театрального проезда.

В воскресенье, 28 апреля, с 13 часов до конца мероприятия автомобилисты не смогут проехать по ул. Преображенской в районе кафедрального собора, по ул. Попова от ул. Преображенской до ул. Победы.

С этого же времени до окончания молебна на Соборной площади перекроют Театральный проезд (от пр. Славы до ул. Победы) и Свято-Троицкий бульвар (от пр. Б. Хмельницкого до Театрального проезда).

В администрации извинились за временные неудобства и рекомендовали водителям объезжать закрытые улицы по пр. Б. Хмельницкого и ул. Н. Чумичова.

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