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Posted 22 апреля 2019, 11:03

Published 22 апреля 2019, 11:03

Modified 20 августа 2024, 04:33

Updated 20 августа 2024, 04:33

Встретить Пасху без долгов помогут судебные приставы Белгородской области

Встретить Пасху без долгов помогут судебные приставы Белгородской области

22 апреля 2019, 11:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
В пятницу, 26 апреля, в городах региона УФССП проведёт акцию «Узнай о своих долгах».

Судебные приставы расскажут о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств», о наличии задолженностей по исполнительным производствам. Погасить долги можно будет на месте.

26 апреля в Белгороде мобильные группы сотрудников УФССП разместятся в аэропорту с 10:00 до 13:00 и в ТРК «МегаГринн» с 17:00 до 19:00.

В Старом Осколе акция пройдёт с 17:00 до 19:00 в ТРЦ «Боше», а в Губкине – в это же время в ТРЦ «Спутник Губкин».

В других городах Белгородской области судебные приставы будут ждать белгородцев в районных МФЦ с 10:00 до 13:00.

В течение недели, с 22 по 26 апреля, также можно будет удостовериться в отсутствии запрета на выезд за границу. Расскажут об этом по телефону 8 (4722) 31-31-70, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

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#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Судебные приставы#Губкин#Акция#Пасха
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