Встретить Пасху без долгов помогут судебные приставы Белгородской области

Posted 22 апреля 2019, 11:03
Published 22 апреля 2019, 11:03
Modified 20 августа 2024, 04:33
Updated 20 августа 2024, 04:33
Судебные приставы расскажут о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств», о наличии задолженностей по исполнительным производствам. Погасить долги можно будет на месте.
26 апреля в Белгороде мобильные группы сотрудников УФССП разместятся в аэропорту с 10:00 до 13:00 и в ТРК «МегаГринн» с 17:00 до 19:00.
В Старом Осколе акция пройдёт с 17:00 до 19:00 в ТРЦ «Боше», а в Губкине – в это же время в ТРЦ «Спутник Губкин».
В других городах Белгородской области судебные приставы будут ждать белгородцев в районных МФЦ с 10:00 до 13:00.
В течение недели, с 22 по 26 апреля, также можно будет удостовериться в отсутствии запрета на выезд за границу. Расскажут об этом по телефону 8 (4722) 31-31-70, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.