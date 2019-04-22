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Главу 13 правил благоустройства Белгорода изменят по требованию прокуратуры

22 апреля 2019, 14:28
Фото: Евгений Грицков / ИА «Бел.Ру»
Соответствующее решение должны принять на сессии горсовета 30 апреля.

В повестку дня очередной сессии горсовета внесут вопрос об изменении 13-й главы правил благоустройства, которая вызывала много вопросов, в том числе и у прокуратуры.

В проекте решения горсовета указывается, что депутаты должны удовлетворить протест прокурора Белгорода и внести несколько правок в главу 13 правил благоустройства.

В частности, из неё полностью уберут пункты 13.4 и 13.5, последний абзац пункта 13.2, а пункт 13.1 примет новый вид: участие в содержании прилегающих территорий включит в себя уборку от мусора, опавших листьев и покос травы.

На сегодня в пункт 13.1 входит и наведение должного санитарного порядка. Последний абзац пункта 13.2, который должны убрать, на сегодня указывает на то, что обязанность участия в содержании и благоустройстве прилегающих территорий возлагается на лиц, ответственных за эксплуатацию объекта, законных владельцев квартир, земельные участки под которыми не образованы.

В пункте 13.4 говорится, что физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны принимать участие в содержании зелёных насаждений и осуществлять контроль за их состоянием.

Пункт 13.5 указывает на то, что содержание зелёных насаждений производится ответственными лицами за свой счёт.

Напомним, новые правила благоустройства приняли 29 января. Именно тогда ещё и. о. мэра Белгорода Юрий Галдун попросил пенсионера носить слуховой аппарат. Прокуратура по обращению депутата горсовета от партии «Справедливая Россия» Сергея Бочарникова подготовила протест на новые правила благоустройства. Мы писали о том, какие законы они нарушают.

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