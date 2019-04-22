Главу 13 правил благоустройства Белгорода изменят по требованию прокуратуры

На сегодня в пункт 13.1 входит и наведение должного санитарного порядка. Последний абзац пункта 13.2, который должны убрать, на сегодня указывает на то, что обязанность участия в содержании и благоустройстве прилегающих территорий возлагается на лиц, ответственных за эксплуатацию объекта, законных владельцев квартир, земельные участки под которыми не образованы.