bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 апреля 2019, 09:11

Published 22 апреля 2019, 09:11

Modified 20 августа 2024, 00:45

Updated 20 августа 2024, 00:45

1 500 штрафов выписали автоинспекторы Белгородской области за выходные

1 500 штрафов выписали автоинспекторы Белгородской области за выходные

22 апреля 2019, 09:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Штраф
98 водителей наказаны за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних.

Преимущества пешеходам на зебре не предоставили 116 автолюбителей, а за пьяную езду от управления машиной отстранены 48 человек. При этом трое уже были лишены прав за другие нарушения, а в отношении пяти водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление в нетрезвом состоянии.

За неполные три дня рейда штрафы получили и пешеходы: 182 человека за переход дороги в неположенном месте, 19 – за отсутствие световозвращающих элементов.

Сильная тонировка обернулась протоколом для 374 водителей. По данным областного управления ГИБДД, за выезд на встречную полосу наказаны 16 автолюбителей.

Материалы по теме
Приставы заставили автовладельца заплатить 140 штрафов ГИБДДБелгородец отсудил у ГИБДД пять тысяч рублейСотрудники ГИБДД тайно следят за перевозкой детей у школ Белгорода
#Новости#Белгородская область#Происшествия#Гибдд#Штраф#Выходные#Пешеходы#Пьяные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика