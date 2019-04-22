1 500 штрафов выписали автоинспекторы Белгородской области за выходные

Преимущества пешеходам на зебре не предоставили 116 автолюбителей, а за пьяную езду от управления машиной отстранены 48 человек. При этом трое уже были лишены прав за другие нарушения, а в отношении пяти водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление в нетрезвом состоянии.