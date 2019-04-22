1 500 штрафов выписали автоинспекторы Белгородской области за выходные

Posted 22 апреля 2019, 09:11
Published 22 апреля 2019, 09:11
Modified 20 августа 2024, 00:45
Updated 20 августа 2024, 00:45
Преимущества пешеходам на зебре не предоставили 116 автолюбителей, а за пьяную езду от управления машиной отстранены 48 человек. При этом трое уже были лишены прав за другие нарушения, а в отношении пяти водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление в нетрезвом состоянии.
За неполные три дня рейда штрафы получили и пешеходы: 182 человека за переход дороги в неположенном месте, 19 – за отсутствие световозвращающих элементов.
Сильная тонировка обернулась протоколом для 374 водителей. По данным областного управления ГИБДД, за выезд на встречную полосу наказаны 16 автолюбителей.