Журналисты vs политики. За идею или дорогу к дому проголосуют избиратели?

Posted 19 апреля 2019, 11:45
Published 19 апреля 2019, 11:45
Modified 20 августа 2024, 01:09
Updated 20 августа 2024, 01:09
«Специалисты говорят, что жизнь улучшилась. А люди говорят, что ухудшилась. Но люди же не специалисты» – этой фразой можно вернее всего описать слушания, на которые собрались эксперты, журналисты и представители в той или иной степени оппозиционных партий Белгородской области.
Как и «добавкой» к этой фразе от председателя ассоциации психологов региона Сергея Чеботарёва: «Но и специалисты – не люди».
Встречу организовала «Справедливая Россия». Пригласили представителей ещё пяти партий – пришли только от двух: «Яблока» и «Зелёных». Председатель «Яблока» в регионе Николай Бойко рассказывал о том, как всё плохо, что выборов нет – есть голосование, люди отдают голоса за тех, чьи портреты висят на магазинах, при этом в пищу употребляет не продукты, а в основном корм. А сама партия не смогла набрать 29 человек в список на муниципальные выборы: своих достойных не нашлось, а те, кому предложили, не рискнули.
У Веры Порхун, председателя регионального отделения партии «Зелёные», взгляд на ситуацию более позитивный.
- Снижение доверия к власти возникает, когда начинаются неудобные реформы. Кому понравится повышение тарифа? После советской, сейчас единой идеологии нет. Но мы должны формировать её сами. У нас это сохранение и возрождение природы. Ведь всего 300 лет назад наша территория на 80 % была покрыта лесами. А с властью нужно выстраивать диалог. С какими бы идеями я ни приходила, ни одно моё предложение не было задвинуто. Вера Порхун
Об идее говорил и политтехнолог Игорь Орехов. По его словам, «сделал хорошо, а потом за тебя проголосовали – не работает».
- Люди идут за идеей. Все СМИ пишут об одном и том же – информационное пространство бедное. Но вы пишете с определённой позиции. То же и с партиями. Это идеи и игра образов. Вопрос в том, какие образы нам близки, куда идёт наше общество. Но доверия власти не было ни в советские времена, ни сейчас, это миф. Есть только отдельные фигуры, которым доверяют.
Игорь Орехов
Интересные цифры привёл консультант организационно-контрольного отдела облизбиркома Михаил Савин. Сейчас в регионе зарегистрировано 48 партий. Ещё год назад было 54 – уходят и ликвидируются. Избирком приглашает все партии на заседания, семинары, но приходят максимум несколько человек, а в межвыборный период – вообще никого. В выборах в органы местного самоуправления участвовали всего девять партий.
Много говорилось о средствах массовой информации. Депутат областной Думы от «Справедливой России» Юрий Осетров в значимости современных СМИ сомневается.
- Вот СМИ говорят: делайте то, что интересно людям, мы будем это освещать. Да не нужно уже сегодня, к сожалению. Сегодня есть блогеры, соцсети, которые поглощают всё и выдают весь негатив. А этот негатив – большая сила, которая может быть направлена непонятно куда.
Юрий Осетров
Журналистское сообщество на встрече представляли ИА «Бел.Ру» и «Фонарь». Редактор «Фонаря» Андрей Маслов отметил, что очередное собрание партии с лозунгами малоинтересно белгородцам.
- Люди хотят, чтобы решались их насущные проблемы. Якобы СМИ не готовы рассказывать о том, чем занимаются оппозиционные партии. Но ни мне, ни моим коллегам не важно, кто будет решать вопросы, которые мы получаем от читателей ежедневно. Доверие снижается потому, что ожидания белгородцев не совпадают с деятельностью любой партии.
Андрей Маслов
С ним согласился и ваш покорный слуга. Много говорилось о том, что партии получают по одному-два места в региональных и муниципальных органах и не могут решать вопросы. Но большинство – это 51 %. В то же время в том же горсовете депутатов, не представляющих «Единую Россию», всего семь из 39. ИА «Бел.Ру» не раз поддерживало начинания различных партий, будь то «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» или любая другая, которые касались злободневных проблем города и региона: правила благоустройства, общественный транспорт, тарифы ЖКХ, мусорная реформа, деятельность поселкового собрания в Разумном и т. д.
Сложно согласиться с Сергеем Чеботарёвым, который призывает СМИ и политиков «передавать в массы социальный оптимизм» и который «не любит, когда врут, но от правды тоже устал». О счастливом завтра вы можете узнать на любой кнопке вашего телевизора. СМИ региональные, в небольших городах, должны стремиться к объективности и полноте в региональной повестке. И мы выбираем тему дома, который никак не могут снести, или воды, которую никак не могут очистить от ржавчины, а не очередные партийные лозунги, потому что это важнее для белгородцев, которые за вас, будущих депутатов, будут голосовать.
Всё это хорошо подытожил депутат горсовета Сергей Бочарников.
- Я вижу три проблемы. Население не верит, что можно пройти во власть. Сами партии не справляются с задачами. И третий фактор – само население. Люди ждут перемен, новых лиц, свершений. Но как я как депутат буду работать с вашими проблемами, если я о них не знаю? Надо сносить дом. К нам пришёл человек, мы обратились к журналистам – и работа пошла. Но если люди хотят изменений, они должны начать эти изменения делать сами. Сергей Бочарников