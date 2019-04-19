Журналисты vs политики. За идею или дорогу к дому проголосуют избиратели?

С ним согласился и ваш покорный слуга. Много говорилось о том, что партии получают по одному-два места в региональных и муниципальных органах и не могут решать вопросы. Но большинство – это 51 %. В то же время в том же горсовете депутатов, не представляющих «Единую Россию», всего семь из 39. ИА «Бел.Ру» не раз поддерживало начинания различных партий, будь то «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» или любая другая, которые касались злободневных проблем города и региона: правила благоустройства, общественный транспорт, тарифы ЖКХ, мусорная реформа, деятельность поселкового собрания в Разумном и т. д.