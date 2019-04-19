Прокуратура нашла автошколу в Белгороде с нарушением лицензии

Posted 19 апреля 2019, 14:23
Published 19 апреля 2019, 14:23
Modified 20 августа 2024, 00:45
Updated 20 августа 2024, 00:45
Автошкола ООО «За рулём 31» занималась обучением белгородцев с нарушением требований спецразрешения (лицензии). Об этом узнали городская прокуратура и управление по контролю и надзору в сфере образования регионального департамента образования.
Как оказалось, не все преподаватели получили образование по профилю обучения, у некоторых не нашлось и справки об отсутствии судимости.
Прокуратура возбудила административное дело за предпринимательскую деятельность с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (ч. 3 с. 14.1 КоАП РФ). Арбитражный суд признал автошколу виновной и вынес предупреждение, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.