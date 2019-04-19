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Posted 19 апреля 2019, 14:23

Published 19 апреля 2019, 14:23

Modified 20 августа 2024, 00:45

Updated 20 августа 2024, 00:45

Прокуратура нашла автошколу в Белгороде с нарушением лицензии

Прокуратура нашла автошколу в Белгороде с нарушением лицензии

19 апреля 2019, 14:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Прокуратура
Не у всех преподавателей были документы о получении профобразования и об отсутствии судимости.

Автошкола ООО «За рулём 31» занималась обучением белгородцев с нарушением требований спецразрешения (лицензии). Об этом узнали городская прокуратура и управление по контролю и надзору в сфере образования регионального департамента образования.

Как оказалось, не все преподаватели получили образование по профилю обучения, у некоторых не нашлось и справки об отсутствии судимости.

Прокуратура возбудила административное дело за предпринимательскую деятельность с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (ч. 3 с. 14.1 КоАП РФ). Арбитражный суд признал автошколу виновной и вынес предупреждение, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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