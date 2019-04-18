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Posted 18 апреля 2019, 06:35

Published 18 апреля 2019, 06:35

Modified 20 августа 2024, 00:45

Updated 20 августа 2024, 00:45

4 000 налогоплательщикам Белгорода грозит штраф за отсутствие онлайн-кассы

4 000 налогоплательщикам Белгорода грозит штраф за отсутствие онлайн-кассы

18 апреля 2019, 06:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Штраф
Отсутствие онлайн-касс грозит белгородским предпринимателям штрафом.

В этом году практически все налогоплательщики должны будут перейти на онлайн-кассы. В противном случае их ждёт серьёзный штраф.

Раньше требования распространялись на юрлиц и ИП, использующих общую и упрощённую системы налогообложения, а также единый налог на вменённый доход и имеющихся сотрудников. Теперь до 1 июля установить новую контрольно-кассовую технику нужно налогоплательщикам со специальными налоговыми режимами и без наёмных сотрудников.

Исключением по-прежнему являются 17 категорий, добавили в городской инспекции ФНС. Купить и установить онлайн-кассу в Белгороде должны около 4 тыс. налогоплательщиков, но пока это сделали единицы.

В ведомстве напомнили, что за нарушение индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 25 % до 50 % от выручки, но не менее 10 тыс. рублей. Юрлицам придётся отдать от 75 % до 100 % и не менее 30 тыс.

Если нарушения так и не будут устранены, а сумма выручки достигнет 1 млн рублей, деятельность будет приостановлена на 90 дней. При этом руководитель лишится возможности занимать свою должность на продолжительный срок.

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#Новости#Общество#Штраф#Налоговая#Предприниматели#Онлайн-кассы
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