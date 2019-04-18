4 000 налогоплательщикам Белгорода грозит штраф за отсутствие онлайн-кассы

Раньше требования распространялись на юрлиц и ИП, использующих общую и упрощённую системы налогообложения, а также единый налог на вменённый доход и имеющихся сотрудников. Теперь до 1 июля установить новую контрольно-кассовую технику нужно налогоплательщикам со специальными налоговыми режимами и без наёмных сотрудников.