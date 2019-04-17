Губернаторские выборы в России: «естественная» явка и «кандидаты-спойлеры»

Posted 17 апреля 2019, 14:17
Published 17 апреля 2019, 14:17
Modified 20 августа 2024, 02:39
Updated 20 августа 2024, 02:39
В марте арестовали бывшего главу Хабаровского края Виктора Ишаева, в отставку отправились руководители Оренбургской и Мурманской областей, Алтайского края и Калмыкии. Всё это вновь заставило говорить о назначении губернатора в современной России: для чего он нужен и зачем населению его избирать, если кандидата всё равно назначают из Кремля?
В последнее время выборы глав регионов обзавелись несколькими тенденциями: население голосует неохотно, реальных соперников у кандидатов нет. Первое политологи даже поддерживают – явка таким образом становится «естественной». Вот только получается, что судьбу региона решает небольшая часть жителей.
После выборов 2018 года у политтехнологов даже появился термин «сушить явку»: пусть голосует меньше людей, но проверенных, чтобы обошлось без «сюрпризов». Чаще всего этот метод распространялся на работников бюджетных учреждений.
Ещё одно явление – «голосование от безысходности», когда один кандидат получает более 40 % голосов. Политолог Аббас Галлямов считает, что результат в 60 % − это уже отсутствие конкуренции. Выбирать некого ещё и потому, что в бюллетене помимо потенциального победителя есть «кандидаты-спойлеры», призванные просто разбавить политическое поле.
По итогам выборов прошлого года партию власти не поддержали в шести регионах. Так, среди «бунтарей» оказались Владимирская область, Хабаровский край и Хакасия.
В этом случае аналитики говорят о явлении протестного голосования. Даже экс-губернатор Алтайского края Александр Бердников как-то сказал, что «все бегут от ЕР как чёрт от ладана». То есть кандидат от партии власти автоматически отталкивает избирателей.
Главу региона выбирают его жители, но они не чувствуют реального влияния на политический процесс. Ведь исход, по мнению электората, всё равно один: кресло руководителя займёт «человек из Москвы». В связи с этим необходимость выборов губернатора населением вызывает у экспертов сомнения.
Так, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что выборы уже не работают как инструмент перемен, а больше напоминают некий ритуал.
Выборы ведь не только инструмент легитимизации получивших власть политиков, выборы ещё и возможность конкурентного отбора. Выборы – это инструмент давления избирателей на политиков. К сожалению, у нас выборы во многом превратились в ритуал, в формальность. Это отчасти связано с тем, что люди не понимают, есть ли смысл голосовать на выборах за депутатов в местные органы власти тех или иных уровней, решают ли они что-то или не решают.Константин Калачев, руководитель Политической экспертной группы
Политолог Аббас Галлямов, наоборот, полагает, что выборы как институт отменять рано, даже несмотря на фальсификации.
Ещё одной проблемой становится «иллюзия легитимности».
Сверхцентрализация привела к тому, что губернаторы отчуждаются от людей всё больше и больше. Большинство «технократов» не любят политику, особенно в ситуациях, подобных нынешней, когда народ всем недоволен и постоянно предъявляет какие-то претензии. Понимая, что их судьба зависит не от этого вздорного, скандального избирателя, а от большого начальства в Кремле, губернаторы ориентируются именно в сторону последнего.Аббас Галлямов, политолог
Выходит, что губернаторы в современной России – фигуры номинальные: назначаются «сверху» и избираются меньшинством, а при малейшей ошибке – пишут заявления «по собственному желанию», да и выборы уже стали просто формальной процедурой, заключили журналисты «Новых известий».