Губернаторские выборы в России: «естественная» явка и «кандидаты-спойлеры»

Выборы ведь не только инструмент легитимизации получивших власть политиков, выборы ещё и возможность конкурентного отбора. Выборы – это инструмент давления избирателей на политиков. К сожалению, у нас выборы во многом превратились в ритуал, в формальность. Это отчасти связано с тем, что люди не понимают, есть ли смысл голосовать на выборах за депутатов в местные органы власти тех или иных уровней, решают ли они что-то или не решают.Константин Калачев, руководитель Политической экспертной группы