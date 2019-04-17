Белгородские власти продолжают создавать центр прорывных решений в АПК

Как сообщил руководитель вуза, сейчас можно говорить о завершении первого этапа подготовки проекта белгородского НОЦ. При этом, по словам министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, окончательное решение о создании центров в различных субъектах федерации будет принято в конце августа 2019 года.