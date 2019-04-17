Белгородские власти продолжают создавать центр прорывных решений в АПК

Posted 17 апреля 2019, 14:50
Published 17 апреля 2019, 14:50
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Перед началом пленарной работы губернатор Евгений Савченко заявил о необходимости провести конкурс на лучшее название будущего научно-образовательного центра (НОЦ). По словам главы региона, его идея с названием «Осколково» поддержки пока не нашла.
Наша задача – дать содержательное наполнение научно-образовательному центру. НОЦ уже есть. Он реализован формально, но это нас не должно сдерживать. Евгений Савченко, губернатор Белгородской области
Цель создания научно-образовательных центров, напомнил губернатор, задал президент Владимир Путин. Учреждения должны стать драйверами научного развития мирового уровня.
Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин напомнил, что НОЦ, помимо прочего, должен сформировать в регионе новую модель взаимодействия науки и бизнеса. Результатом будет проведение исследований мирового уровня, результатом которых станет разработка новых решений, продуктов в сфере агропромышленного комплекса.
Это очень ответственная задача, требующая консолидации усилий всех субъектов инновационного пространства региона, партнёров из Академии наук, научно-образовательных организаций других субъектов Российской Федерации. Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
Как сообщил руководитель вуза, сейчас можно говорить о завершении первого этапа подготовки проекта белгородского НОЦ. При этом, по словам министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, окончательное решение о создании центров в различных субъектах федерации будет принято в конце августа 2019 года.
10 апреля проект белгородского НОЦ был представлен вице-премьеру Татьяне Голиковой, министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову, министру просвещения Ольге Васильевой. Роль интегратора проекта в нашем регионе отведена Белгородскому госуниверситету.
Как отметил помощник министра науки и высшего образования РФ Александр Соболев, чтобы победить в конкурсе на право организации научно-образовательного центра в регионе, нужно выполнить ряд условий.
Главное из них – изначально играть на международном научном поле. Также важно изначально предусмотреть пути решения сложных организационных моментов, связанных с совместным финансированием высокотехнологичных образовательных проектов. Федеральные власти уже начали подготовку законодательной базы для возможности реализации подобных идей.
Главное в проекте – не получение средств из федерального бюджета. Главное – создать новую управленческую конструкцию, где регионы начинают играть принципиально иную роль в организации управления системой образования. Александр Соболев, помощник министра науки и высшего образования РФ
По словам чиновника, при условии выполнения этой задачи региональные проекты будут тиражироваться по территории всей России.