Сквер Лунный капитально отремонтируют в Старом Осколе

Из документации контракта следует, что там выкорчуют 100 деревьев, разберут вертикальные поверхности железобетонных конструкций фонтана, заменят тротуарную плитку, высадят многолетние растения, установят скамейки и урны. Работы закончат к 7 ноября текущего года.