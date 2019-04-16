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Posted 16 апреля 2019,, 07:57

Published 16 апреля 2019,, 07:57

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Сквер Лунный капитально отремонтируют в Старом Осколе

16 апреля 2019, 07:57
На ремонтные работы в микрорайоне Молодогвардеец из бюджета Старооскольского городского округа потратят почти 10 миллионов рублей.

Управление капитального строительства Старооскольского городского округа заключило контракт с ООО «Шебекинское строительное ремонтно-монтажное управление». Предмет сделки – капитальный ремонт сквера Лунный в микрорайоне Молодогвардеец.

Из документации контракта следует, что там выкорчуют 100 деревьев, разберут вертикальные поверхности железобетонных конструкций фонтана, заменят тротуарную плитку, высадят многолетние растения, установят скамейки и урны. Работы закончат к 7 ноября текущего года.

Сумма соглашения – 9,9 млн рублей: 495 тыс. рублей возьмут из бюджета Старооскольского городского округа, ещё 9,4 млн – из областного бюджета.

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