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Posted 16 апреля 2019, 07:22

Published 16 апреля 2019, 07:22

Modified 20 августа 2024, 03:41

Updated 20 августа 2024, 03:41

МЧС не участвует в приёмке строящихся объектов в Белгороде

МЧС не участвует в приёмке строящихся объектов в Белгороде

16 апреля 2019, 07:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
МЧС
При этом пожарные держат под особым контролем школы, детские сады, культурные объекты и церкви.

МЧС держит под контролем пожарную безопасность важных объектов в регионе. В перечень включены школы, детские сады, культурные объекты, церкви и другие здания. При этом в ведомстве отмечают, что контроль идёт повседневный и круглосуточный, и это не зависит от того, идут ли на объекте, той же церкви, какие-то работы.

В то же время специалисты МЧС сейчас не входят в комиссию по приёмке строящихся объектов. Этот вопрос передали департаментам в областном правительстве. Сейчас в правительство страны вносят предложение, чтобы вернуть МЧС в комиссии, но будет ли принято соответствующее решение – сказать трудно.

Напомним, последним серьёзным пожаром в церкви в Белгороде было возгорание храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии – деревянной церкви на улице Щорса – в 2009 году.

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