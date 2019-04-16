МЧС не участвует в приёмке строящихся объектов в Белгороде

МЧС держит под контролем пожарную безопасность важных объектов в регионе. В перечень включены школы, детские сады, культурные объекты, церкви и другие здания. При этом в ведомстве отмечают, что контроль идёт повседневный и круглосуточный, и это не зависит от того, идут ли на объекте, той же церкви, какие-то работы.