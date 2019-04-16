МЧС не участвует в приёмке строящихся объектов в Белгороде

Posted 16 апреля 2019, 07:22
Published 16 апреля 2019, 07:22
Modified 20 августа 2024, 03:41
Updated 20 августа 2024, 03:41
МЧС держит под контролем пожарную безопасность важных объектов в регионе. В перечень включены школы, детские сады, культурные объекты, церкви и другие здания. При этом в ведомстве отмечают, что контроль идёт повседневный и круглосуточный, и это не зависит от того, идут ли на объекте, той же церкви, какие-то работы.
В то же время специалисты МЧС сейчас не входят в комиссию по приёмке строящихся объектов. Этот вопрос передали департаментам в областном правительстве. Сейчас в правительство страны вносят предложение, чтобы вернуть МЧС в комиссии, но будет ли принято соответствующее решение – сказать трудно.
Напомним, последним серьёзным пожаром в церкви в Белгороде было возгорание храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии – деревянной церкви на улице Щорса – в 2009 году.