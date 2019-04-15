В Белгородской области наказали водителя, протащившего инспектора по дороге

Posted 15 апреля 2019, 11:18
Published 15 апреля 2019, 11:18
Modified 20 августа 2024, 03:41
Updated 20 августа 2024, 03:41
Инцидент произошёл 14 декабря прошлого года: поздно вечером мужчина решил покататься на машине, несмотря на отсутствие прав и опьянение. Как уточнили в областной прокуратуре, водительского удостоверения нарушитель лишился как раз за нетрезвое вождение.
Мужчина выехал из села Покровка Ивнянского района, но почти сразу же был остановлен экипажем ДПС. Инспектор открыл дверь автомобиля, однако водитель зажал руку полицейского дверью и продолжил движение, протащив его по дороге.
За нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию, и применение насилия в отношении представителя власти суд приговорил жителя Ивнянского района к двум с половиной годам колонии-поселения. Помимо этого, мужчина лишился прав на три года.