В Белгородской области наказали водителя, протащившего инспектора по дороге

Инцидент произошёл 14 декабря прошлого года: поздно вечером мужчина решил покататься на машине, несмотря на отсутствие прав и опьянение. Как уточнили в областной прокуратуре, водительского удостоверения нарушитель лишился как раз за нетрезвое вождение.