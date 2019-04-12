В Прохоровском районе начали ремонт трассы

В Прохоровском районе Белгородской области начался долгожданный капремонт автодороги. Полотно между селом Береговое и станцией Ельники отремонтируют на протяжении 7,8 км. Местным жителям уже давно приходилось пользоваться изрядно изношенной дорогой, теперь рабочим предстоит полностью восстановить её.