В Прохоровском районе начали ремонт трассы

Posted 12 апреля 2019, 09:35
Published 12 апреля 2019, 09:35
Modified 20 августа 2024, 01:57
Updated 20 августа 2024, 01:57
В Прохоровском районе Белгородской области начался долгожданный капремонт автодороги. Полотно между селом Береговое и станцией Ельники отремонтируют на протяжении 7,8 км. Местным жителям уже давно приходилось пользоваться изрядно изношенной дорогой, теперь рабочим предстоит полностью восстановить её.
Ремонтом участка занимается компания ООО «БелЗНАК». Всего запланировано уложить более 4 тысяч кубометров щебня и более 13 тысяч тонн асфальтобетона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.
Напомним, в 2019 году начнётся строительство четырёхполосной трассы, соединяющей Яковлево и Прохоровку. Окончание строительства ожидается к 9 мая 2020 года.