bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 апреля 2019, 09:35

Published 12 апреля 2019, 09:35

Modified 20 августа 2024, 01:57

Updated 20 августа 2024, 01:57

В Прохоровском районе начали ремонт трассы

В Прохоровском районе начали ремонт трассы

12 апреля 2019, 09:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Капремонт
Капитальный ремонт полотна автодороги идёт на участке село Береговое – хутор Пригорки – станция Ельниково.

В Прохоровском районе Белгородской области начался долгожданный капремонт автодороги. Полотно между селом Береговое и станцией Ельники отремонтируют на протяжении 7,8 км. Местным жителям уже давно приходилось пользоваться изрядно изношенной дорогой, теперь рабочим предстоит полностью восстановить её.

Ремонтом участка занимается компания ООО «БелЗНАК». Всего запланировано уложить более 4 тысяч кубометров щебня и более 13 тысяч тонн асфальтобетона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Напомним, в 2019 году начнётся строительство четырёхполосной трассы, соединяющей Яковлево и Прохоровку. Окончание строительства ожидается к 9 мая 2020 года.

Материалы по теме
Почти 100 млн рублей вложат в капремонт дороги до границы с Курской областьюКапремонт дороги за 180 миллионов рублей проведут в Белгородской области
#Новости#Общество#Дорога#Капремонт#Трасса#Дороги#Прохоровка#Дорожники#Капремонт дороги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика