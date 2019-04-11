Белгородские пограничники нашли гранату в поезде с Украины

Posted 11 апреля 2019, 09:47
Published 11 апреля 2019, 09:47
Modified 20 августа 2024, 01:57
Updated 20 августа 2024, 01:57
Грузовой поезд следовал из украинского Купянска в Валуйки Белгородской области. В технологическом окне боковой рамы со стороны автосцепки пограничники заметили предмет зелёного цвета. Поскольку внешне он напоминал гранату, на место вызвали сотрудников инженерно-технического отделения ОМОНа регионального управления Росгвардии.
В пресс-службе ведомства пояснили, что предмет оказался корпусом гранты «Ф-1», но без взрывного устройства. Подобный случай в Росгвардии назвали не единственным, напомнив, что в августе прошлого года при осмотре грузового поезда в пункте «Белгород-железнодорожный» нашли такую же гранату с запалом без чеки.