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Posted 11 апреля 2019, 09:47

Published 11 апреля 2019, 09:47

Modified 20 августа 2024, 01:57

Updated 20 августа 2024, 01:57

Белгородские пограничники нашли гранату в поезде с Украины

Белгородские пограничники нашли гранату в поезде с Украины

11 апреля 2019, 09:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
Инцидент произошёл 7 апреля в железнодорожном пункте пропуска «Валуйки» во время досмотра состава.

Грузовой поезд следовал из украинского Купянска в Валуйки Белгородской области. В технологическом окне боковой рамы со стороны автосцепки пограничники заметили предмет зелёного цвета. Поскольку внешне он напоминал гранату, на место вызвали сотрудников инженерно-технического отделения ОМОНа регионального управления Росгвардии.

В пресс-службе ведомства пояснили, что предмет оказался корпусом гранты «Ф-1», но без взрывного устройства. Подобный случай в Росгвардии назвали не единственным, напомнив, что в августе прошлого года при осмотре грузового поезда в пункте «Белгород-железнодорожный» нашли такую же гранату с запалом без чеки.

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