Крыша или потолок. Что раньше рухнет в старом доме в Белгороде?

— Ещё в детстве говорили, что этот дом нужно сносить. Мне уже 29 лет, семь лет педагогического стажа, а дом всё не сносят, и даже мысли об этом нет. Его признали совсем аварийным, уже собирались сносить в 2008 году, но потом бумаги отложили. 11 лет прошло, с тех пор жильё лучше не становится. Дмитрий Марунченко, житель дома