Крыша или потолок. Что раньше рухнет в старом доме в Белгороде?

Posted 9 апреля 2019,, 07:23
Published 9 апреля 2019,, 07:23
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В двухэтажном доме на Гражданском проспекте, 21 всего шесть жилых квартир. Остальное — небольшие магазины, пивная, бургерная и помещение закрытой пару лет кальянной. Снаружи здание смотрится плохо: трещины, в которые проходит рука, покосившиеся балконы, укромные места, облюбованные поклонниками пенного напитка.
Во дворе, где нет ни асфальта, ни плитки, — мусор и последние машины, стоящие на «бесплатной парковке». К корреспонденту ИА «Бел.Ру» сразу подошли жители соседнего дома, где недавно сделали капремонт: «Вы этот дом фотографируете? Сделайте что-нибудь! Надо людям как-то помочь».
Дом построен в 1952 году. Старожилы вспоминают, что уже в 70-е пошли разговоры о его сносе. Но здание пережило коммунизм, а теперь его на плаву поддерживает рыночная экономика. Люди горько шутят: «Вот как строили в те времена! С годами только лучше становится!».
Дмитрий Марунченко в этом доме родился. Он — преподаватель математики в пятой гимназии, учитель года в Белгороде.
— Ещё в детстве говорили, что этот дом нужно сносить. Мне уже 29 лет, семь лет педагогического стажа, а дом всё не сносят, и даже мысли об этом нет. Его признали совсем аварийным, уже собирались сносить в 2008 году, но потом бумаги отложили. 11 лет прошло, с тех пор жильё лучше не становится. Дмитрий Марунченко, житель дома
Татьяна Рогозина, тоже живущая в этом доме, рассказала, что её сосед уже несколько лет не выходит на балкон — боится.
— Под ним проезжает большой транспорт — вывозят мусор. Балкон весь покосился. Все мы боимся жить здесь уже. Зимой выходили с ребёнком в коляске — упала штукатурка. Хорошо, что обошлось, не попала в коляску.
Татьяна Рогозина, житель дома
Собственники жилья не раз обращались в администрацию Белгорода с требованием признать дом аварийным. В апреле 2016 года департамент городского хозяйства уведомил жильцов, что в доме проведут техническую экспертизу.
Она прошла в августе того же года. Эксперты обследовали строительные конструкции здания и вынесли заключение: состояние аварийное.
Комиссия пришла, залезли на чердак. За головы схватились: «Боже, как здесь люди живут?!». Прошлись вокруг дома, осмотрели всё. Но результата нет.Татьяна Рогозина
Комиссия рекомендовала ООО «УК по жилью Центральная» прекратить эксплуатацию здания и принять меры по расселению жильцов: «во избежание несчастных случаев, угрозы жизни и здоровью граждан» здание предложили разобрать.
Управляющая компания отправила копию экспертизы в мэрию в ноябре 2016 года и письмо о признании дома аварийным и включении в программу переселения из ветхого и аварийного жилья.
Инициативу жителей, экспертов и УК в мэрии Белгорода и в контролирующих органах не оценили. Управляющей компании ответили, что оснований для включения МКД в программу переселения нет потому, что ООО «УК по жилью Центральная» не является собственником, правообладателем жилых помещений.
Ни заключение экспертизы, ни письмо из управления Государственного жилищного надзора региона в адрес председателя межведомственной комиссии по признанию дома аварийным во внимание приняты не были.
Есть и более раннее распоряжение администрации Белгорода об изъятии земельного участка под домом для муниципальных нужд, датируемое июнем 2011 года.
Депутат Белгородского городского совета Сергей Бочарников по обращению жителей дома обратился в прокуратуру Белгорода с просьбой разобраться в ситуации. Он считает, что мэрия Белгорода неправомерно отказалась включить дом в программу переселения. В результате собственники квартир живут в условиях угрозы жизни и здоровью.
В марте было много шума вокруг рухнувшей крыши в МКД на улице Чумичова. Проблемы начались ещё 3 февраля — обрушилась часть шиферной кровли. В том доме работы провели достаточно быстро, крышу отремонтировали.
Мы поднялись на чердак дома на Гражданском, 21. Деревянные опоры крыши покрыты грибком, но пока ещё довольно прочные. В потолочном перекрытии — проседания. Кто-то положил доски для перемещения, чтобы не провалиться в чью-нибудь квартиру.
На самой крыше нет конька, многочисленные щели, в которые протекает вода, под одну из дыр подложили целлофановую плёнку. «Если не крыша рухнет, то потолок обвалится», — заметил Сергей Бочарников.
ИА «Бел.Ру» продолжит следить за ситуацией вокруг этого дома.