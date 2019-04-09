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Posted 9 апреля 2019,, 07:23

Published 9 апреля 2019,, 07:23

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Крыша или потолок. Что раньше рухнет в старом доме в Белгороде?

Крыша или потолок. Что раньше рухнет в старом доме в Белгороде?

9 апреля 2019, 07:23
Фото: Евгений Грицков / ИА «Бел.Ру»
Жители дома на Гражданском проспекте не могут добиться признания здания аварийным.

Жильё для учителя года

В двухэтажном доме на Гражданском проспекте, 21 всего шесть жилых квартир. Остальное — небольшие магазины, пивная, бургерная и помещение закрытой пару лет кальянной. Снаружи здание смотрится плохо: трещины, в которые проходит рука, покосившиеся балконы, укромные места, облюбованные поклонниками пенного напитка.

Во дворе, где нет ни асфальта, ни плитки, — мусор и последние машины, стоящие на «бесплатной парковке». К корреспонденту ИА «Бел.Ру» сразу подошли жители соседнего дома, где недавно сделали капремонт: «Вы этот дом фотографируете? Сделайте что-нибудь! Надо людям как-то помочь».

Дом построен в 1952 году. Старожилы вспоминают, что уже в 70-е пошли разговоры о его сносе. Но здание пережило коммунизм, а теперь его на плаву поддерживает рыночная экономика. Люди горько шутят: «Вот как строили в те времена! С годами только лучше становится!».

Фото: Bel.ru

Дмитрий Марунченко в этом доме родился. Он — преподаватель математики в пятой гимназии, учитель года в Белгороде.

— Ещё в детстве говорили, что этот дом нужно сносить. Мне уже 29 лет, семь лет педагогического стажа, а дом всё не сносят, и даже мысли об этом нет. Его признали совсем аварийным, уже собирались сносить в 2008 году, но потом бумаги отложили. 11 лет прошло, с тех пор жильё лучше не становится. Дмитрий Марунченко, житель дома

Татьяна Рогозина, тоже живущая в этом доме, рассказала, что её сосед уже несколько лет не выходит на балкон — боится.

— Под ним проезжает большой транспорт — вывозят мусор. Балкон весь покосился. Все мы боимся жить здесь уже. Зимой выходили с ребёнком в коляске — упала штукатурка. Хорошо, что обошлось, не попала в коляску.

Татьяна Рогозина, житель дома

Комиссия хваталась за головы

Собственники жилья не раз обращались в администрацию Белгорода с требованием признать дом аварийным. В апреле 2016 года департамент городского хозяйства уведомил жильцов, что в доме проведут техническую экспертизу.

Она прошла в августе того же года. Эксперты обследовали строительные конструкции здания и вынесли заключение: состояние аварийное.

Комиссия пришла, залезли на чердак. За головы схватились: «Боже, как здесь люди живут?!». Прошлись вокруг дома, осмотрели всё. Но результата нет.Татьяна Рогозина

Комиссия рекомендовала ООО «УК по жилью Центральная» прекратить эксплуатацию здания и принять меры по расселению жильцов: «во избежание несчастных случаев, угрозы жизни и здоровью граждан» здание предложили разобрать.

Управляющая компания отправила копию экспертизы в мэрию в ноябре 2016 года и письмо о признании дома аварийным и включении в программу переселения из ветхого и аварийного жилья.

«Оснований для сноса нет»

Инициативу жителей, экспертов и УК в мэрии Белгорода и в контролирующих органах не оценили. Управляющей компании ответили, что оснований для включения МКД в программу переселения нет потому, что ООО «УК по жилью Центральная» не является собственником, правообладателем жилых помещений.

Фото: Bel.ru

Ни заключение экспертизы, ни письмо из управления Государственного жилищного надзора региона в адрес председателя межведомственной комиссии по признанию дома аварийным во внимание приняты не были.

Есть и более раннее распоряжение администрации Белгорода об изъятии земельного участка под домом для муниципальных нужд, датируемое июнем 2011 года.

Разберётся прокуратура

Депутат Белгородского городского совета Сергей Бочарников по обращению жителей дома обратился в прокуратуру Белгорода с просьбой разобраться в ситуации. Он считает, что мэрия Белгорода неправомерно отказалась включить дом в программу переселения. В результате собственники квартир живут в условиях угрозы жизни и здоровью.

Когда в Белгороде рухнет ещё одна крыша?

В марте было много шума вокруг рухнувшей крыши в МКД на улице Чумичова. Проблемы начались ещё 3 февраля — обрушилась часть шиферной кровли. В том доме работы провели достаточно быстро, крышу отремонтировали.

Мы поднялись на чердак дома на Гражданском, 21. Деревянные опоры крыши покрыты грибком, но пока ещё довольно прочные. В потолочном перекрытии — проседания. Кто-то положил доски для перемещения, чтобы не провалиться в чью-нибудь квартиру.

На самой крыше нет конька, многочисленные щели, в которые протекает вода, под одну из дыр подложили целлофановую плёнку. «Если не крыша рухнет, то потолок обвалится», — заметил Сергей Бочарников.

ИА «Бел.Ру» продолжит следить за ситуацией вокруг этого дома.

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