bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 апреля 2019, 08:29

Published 1 апреля 2019, 08:29

Modified 20 августа 2024, 01:16

Updated 20 августа 2024, 01:16

Второй официальный коллектор появился в Белгородской области

Второй официальный коллектор появился в Белгородской области

1 апреля 2019, 08:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Реестр официальных коллекторов Белгородской области пополнился ещё на одно юрлицо.

Региональное управление ФССП 28 марта выдало второе свидетельство о включении компании в государственный реестр юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Документ получило ООО «Центр урегулирования долга».

Реестр размещён на официальном портале ФССП в разделе «Сервисы». Напомним, что ещё в феврале в Белгородской области официально действовал только один коллектор – остальные работали нелегально.

В управлении напомнили, что сотрудники таких организаций должны соблюдать установленные правила общения с неплательщиками: приходить к ним домой в будни с 8 до 22, в выходные или праздники с 9 до 20. Должник вправе отказаться от общения с коллекторами – нужно лишь направить кредитору соответствующее уведомление.

Коллектор может звонить должнику только с официального номера и не более раза в сутки, двух раз в неделю или восьми раз в месяц. В случае если неплательщик не давал разрешения, сотруднику агентства запрещено общаться с работодателем должника или членами его семьи.

Пожаловаться на работу коллекторов можно в территориальный орган ФССП.

Материалы по теме
С начала года на коллекторов в регионе пожаловались 70 человекКоллекторы стали беспокоить белгородцев в два раза чащеВ Белгородской области официально зарегистрирован только один коллектор
#Новости#Общество#Белгородская область#Долги#Коллектор#Фссп россии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика