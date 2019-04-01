Второй официальный коллектор появился в Белгородской области

Posted 1 апреля 2019, 08:29
Published 1 апреля 2019, 08:29
Modified 20 августа 2024, 01:16
Updated 20 августа 2024, 01:16
Региональное управление ФССП 28 марта выдало второе свидетельство о включении компании в государственный реестр юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Документ получило ООО «Центр урегулирования долга».
Реестр размещён на официальном портале ФССП в разделе «Сервисы». Напомним, что ещё в феврале в Белгородской области официально действовал только один коллектор – остальные работали нелегально.
В управлении напомнили, что сотрудники таких организаций должны соблюдать установленные правила общения с неплательщиками: приходить к ним домой в будни с 8 до 22, в выходные или праздники с 9 до 20. Должник вправе отказаться от общения с коллекторами – нужно лишь направить кредитору соответствующее уведомление.
Коллектор может звонить должнику только с официального номера и не более раза в сутки, двух раз в неделю или восьми раз в месяц. В случае если неплательщик не давал разрешения, сотруднику агентства запрещено общаться с работодателем должника или членами его семьи.
Пожаловаться на работу коллекторов можно в территориальный орган ФССП.