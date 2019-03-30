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Posted 30 марта 2019, 08:00

Published 30 марта 2019, 08:00

Modified 20 августа 2024, 03:11

Updated 20 августа 2024, 03:11

Рост соцпенсий и новые правила ОСАГО: как изменится жизнь россиян в апреле

Рост соцпенсий и новые правила ОСАГО: как изменится жизнь россиян в апреле

30 марта 2019, 08:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Центробанк
Во втором весеннем месяце вступает в силу ряд нововведений, среди которых индексация социальных пенсий и обновление списка льготных товаров.

Социальные пенсии проиндексируют на 2 % с 1 апреля. Увеличенные выплаты получат 3,2 млн россиян. После индексации средний размер социальной пенсии составит 9 266 рублей.

Центробанк повысит коэффициент риска по потребительским кредитам на 30 процентных пунктов. Это коснётся кредитов без залогов и поручителей на любые нужды. Эксперты надеются, что такая мера заставит банки стать более осторожными при одобрении займов.

С начала апреля обновится список продуктов и детских товаров, на которые при ввозе устанавливается льготная ставка НДС в 10 %. Так, из перечня продовольственных товаров убрали корма для декоративных грызунов и рептилий, а детский список дополнен кроватями-манежами.

Изменится система расчёта коэффициента бонус-малус. КБМ с апреля будет начисляться только один раз в год. К моменту следующего присвоения коэффициента при наличии у водителя нескольких показателей выберут наименьший.

С апреля расширится перечень отраслей с особо вредными условиями труда, дающими право рабочим на бесплатное лечебно-профилактическое питание. Так, список пополнит производство лития ртутным способом, сообщает «Российская газета».

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#Новости#Общество#Кредит#Нововведения#Центробанк#ОСАГО#Апрель#Питание#Социальная пенсия
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