Рост соцпенсий и новые правила ОСАГО: как изменится жизнь россиян в апреле

С начала апреля обновится список продуктов и детских товаров, на которые при ввозе устанавливается льготная ставка НДС в 10 %. Так, из перечня продовольственных товаров убрали корма для декоративных грызунов и рептилий, а детский список дополнен кроватями-манежами.