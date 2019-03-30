Рост соцпенсий и новые правила ОСАГО: как изменится жизнь россиян в апреле

Posted 30 марта 2019, 08:00
Published 30 марта 2019, 08:00
Modified 20 августа 2024, 03:11
Updated 20 августа 2024, 03:11
Социальные пенсии проиндексируют на 2 % с 1 апреля. Увеличенные выплаты получат 3,2 млн россиян. После индексации средний размер социальной пенсии составит 9 266 рублей.
Центробанк повысит коэффициент риска по потребительским кредитам на 30 процентных пунктов. Это коснётся кредитов без залогов и поручителей на любые нужды. Эксперты надеются, что такая мера заставит банки стать более осторожными при одобрении займов.
С начала апреля обновится список продуктов и детских товаров, на которые при ввозе устанавливается льготная ставка НДС в 10 %. Так, из перечня продовольственных товаров убрали корма для декоративных грызунов и рептилий, а детский список дополнен кроватями-манежами.
Изменится система расчёта коэффициента бонус-малус. КБМ с апреля будет начисляться только один раз в год. К моменту следующего присвоения коэффициента при наличии у водителя нескольких показателей выберут наименьший.
С апреля расширится перечень отраслей с особо вредными условиями труда, дающими право рабочим на бесплатное лечебно-профилактическое питание. Так, список пополнит производство лития ртутным способом, сообщает «Российская газета».