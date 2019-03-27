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Posted 27 марта 2019, 11:23

Published 27 марта 2019, 11:23

Modified 20 августа 2024, 01:37

Updated 20 августа 2024, 01:37

62 % выпускников Белгородской области будут сдавать ЕГЭ по обществознанию

62 % выпускников Белгородской области будут сдавать ЕГЭ по обществознанию

27 марта 2019, 11:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ЕГЭ
О проведении госэкзамена говорили на заседании Общественного совета при департаменте образования.

Начальник управления по контролю и надзору в сфере образования Николай Рухленко рассказал, что в 2019 году ЕГЭ будут сдавать 6 630 человек, делать они это будут в 36 пунктах.

Среди второстепенных предметов, как и в прошлые годы, лидирует обществознание: его выбрали 62 % человек. В топ-5 популярных дисциплин также вошли физика (25 %), биология (23 %), история (20 %), а также химия и информатика и ИКТ (по 14 %). В этом году выпускники впервые будут сдавать китайский язык.

Основной период сдачи экзамена придётся на 27 мая – 1 июля. Три дополнительных дня выделили в сентябре: 3, 6 и 20 числа.

В ходе проведения госэкзамена проверяющие подсчитают, сколько времени выпускник отсутствует в аудитории. Так, в прошлом году 361 школьник вышел дольше, чем на полчаса. Такие случаи были зафиксированы во всех районах, кроме Краснояружского, сообщили в Белгородской областной Думе.

Напомнили на заседании и о региональном проекте дистанционного образования «Репетитор-онлайн».

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#Новости#Общество#Белгородская область#ЕГЭ#Белгородская областная Дума#Выпускники#Обществознание
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