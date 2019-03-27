62 % выпускников Белгородской области будут сдавать ЕГЭ по обществознанию

Posted 27 марта 2019, 11:23
Published 27 марта 2019, 11:23
Modified 20 августа 2024, 01:37
Updated 20 августа 2024, 01:37
Начальник управления по контролю и надзору в сфере образования Николай Рухленко рассказал, что в 2019 году ЕГЭ будут сдавать 6 630 человек, делать они это будут в 36 пунктах.
Среди второстепенных предметов, как и в прошлые годы, лидирует обществознание: его выбрали 62 % человек. В топ-5 популярных дисциплин также вошли физика (25 %), биология (23 %), история (20 %), а также химия и информатика и ИКТ (по 14 %). В этом году выпускники впервые будут сдавать китайский язык.
Основной период сдачи экзамена придётся на 27 мая – 1 июля. Три дополнительных дня выделили в сентябре: 3, 6 и 20 числа.
В ходе проведения госэкзамена проверяющие подсчитают, сколько времени выпускник отсутствует в аудитории. Так, в прошлом году 361 школьник вышел дольше, чем на полчаса. Такие случаи были зафиксированы во всех районах, кроме Краснояружского, сообщили в Белгородской областной Думе.