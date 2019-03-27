62 % выпускников Белгородской области будут сдавать ЕГЭ по обществознанию

Среди второстепенных предметов, как и в прошлые годы, лидирует обществознание: его выбрали 62 % человек. В топ-5 популярных дисциплин также вошли физика (25 %), биология (23 %), история (20 %), а также химия и информатика и ИКТ (по 14 %). В этом году выпускники впервые будут сдавать китайский язык.