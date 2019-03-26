Юрий Галдун официально стал мэром Белгорода

26 марта три финалиста конкурса на замещение должности мэра Белгорода представили свои программы депутатам горсовета. Народные избранники задали уточняющие вопросы, а после тайным голосованием выбрали свою кандидатуру.
Юрий Галдун набрал 30 голосов. Оксана Михайлик и Виктор Горлов получили ноль голосов. Четыре бюллетеня недействительны.
Юрий Галдун считает, что средняя зарплата белгородца в 2023 году должна превысить 48 тысяч рублей.
Отвечая на вопрос от депутата, Галдун на секунду замялся и добавил: «Если я буду избран, а то я так говорю, будто вы за меня уже проголосовали».
Оксана Михайлик отказалась приходить на заседание горсовета после того, как в мэрию не пустили Андрея Маликова, но потом всё же решила выступить. Говорила больше о коррупции и предложила купить её платье с авторским принтом за 5 000 рублей, которые направит на благотворительность.
Виктор Горлов рассказал, как удержать в городе специалистов и привести в порядок Архиерейскую рощу.
Напомним, корреспонденты ИА «Бел.Ру» взяли интервью у всех финалистов. Юрий Галдун рассказал о том, какой должен быть общественный транспорт в Белгороде, правда, потом мнение о необходимости троллейбусов изменил. Рассказал он и о том, что хочет благоустроить Центральный парк, и что будет на месте двухэтажек на «стометровке», которые в ближайшие годы снесут.
Подробнее о том, как выбирали мэра Белгорода, читайте в нашем вечернем материале.