Юрий Галдун официально стал мэром Белгорода

Напомним, корреспонденты ИА «Бел.Ру» взяли интервью у всех финалистов. Юрий Галдун рассказал о том, какой должен быть общественный транспорт в Белгороде, правда, потом мнение о необходимости троллейбусов изменил. Рассказал он и о том, что хочет благоустроить Центральный парк, и что будет на месте двухэтажек на «стометровке», которые в ближайшие годы снесут.