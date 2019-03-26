10 миллионов рублей с дольщиков: на застройщика заведено уголовное дело

Уголовное дело возбудили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Белгороду.
По предварительной информации известно, что представители застройщика незаконным путём привлекли на строительство многоквартирных домов более 10 млн рублей. Дома не сдали, в эксплуатацию их не ввели, а люди, с которыми заключили договоры подряда на участие в капитальном строительстве жилья, не смогли оформить квартиры в собственность. В полицию обратились шесть человек, которые пострадали от действий строительной организации.
На бывшего директора строительной организации завели уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Ему избирают меру пресечения. Экс-главе компании грозит до пяти лет тюрьмы.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба белгородского управления МВД России.
Как стало известно ИА «Бел.Ру», уголовное дело возбуждено в отношении ООО «Белогорье Инвест-Строй».
Юрист Елизавета Сагулякина сообщила, что это уже второе уголовное дело в отношении бывшего директора «Белогорья Инвест-Строя», связанное с застройкой микрорайона Европа в селе Репное Белгородского района. Один из проблемных домов вообще не был достроен (ул. Венская, 13). Государственная экспертиза показала, что неправильно построен фундамент, а это является весомым нарушением и не позволяет продолжать строительство. На собрании кредиторов принято решение о сносе недостроенного дома и возврате дольщикам вложенных средств.
Напомним, редакция ИА «Бел.Ру» уже писала про обманутых дольщиков банкротившегося «Белогорья Инвест-Строя».