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10 миллионов рублей с дольщиков: на застройщика заведено уголовное дело

26 марта 2019, 15:04
Фото: ИА "БелРу"
В нарушение законодательства сотрудники строительной организации привлекли более 10 миллионов рублей на строительство многоквартирного дома.

Уголовное дело возбудили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Белгороду.

По предварительной информации известно, что представители застройщика незаконным путём привлекли на строительство многоквартирных домов более 10 млн рублей. Дома не сдали, в эксплуатацию их не ввели, а люди, с которыми заключили договоры подряда на участие в капитальном строительстве жилья, не смогли оформить квартиры в собственность. В полицию обратились шесть человек, которые пострадали от действий строительной организации.

На бывшего директора строительной организации завели уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Ему избирают меру пресечения. Экс-главе компании грозит до пяти лет тюрьмы.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба белгородского управления МВД России.

Как стало известно ИА «Бел.Ру», уголовное дело возбуждено в отношении ООО «Белогорье Инвест-Строй».

Юрист Елизавета Сагулякина сообщила, что это уже второе уголовное дело в отношении бывшего директора «Белогорья Инвест-Строя», связанное с застройкой микрорайона Европа в селе Репное Белгородского района. Один из проблемных домов вообще не был достроен (ул. Венская, 13). Государственная экспертиза показала, что неправильно построен фундамент, а это является весомым нарушением и не позволяет продолжать строительство. На собрании кредиторов принято решение о сносе недостроенного дома и возврате дольщикам вложенных средств.

Напомним, редакция ИА «Бел.Ру» уже писала про обманутых дольщиков банкротившегося «Белогорья Инвест-Строя».

#Новости#Белогорье Инвест-Строй#Дольщики#Таун-парк «Европа»#Застройщик#Уголовное дело#Общество
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