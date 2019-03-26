10 миллионов рублей с дольщиков: на застройщика заведено уголовное дело

По предварительной информации известно, что представители застройщика незаконным путём привлекли на строительство многоквартирных домов более 10 млн рублей. Дома не сдали, в эксплуатацию их не ввели, а люди, с которыми заключили договоры подряда на участие в капитальном строительстве жилья, не смогли оформить квартиры в собственность. В полицию обратились шесть человек, которые пострадали от действий строительной организации.