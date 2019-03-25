День работника культуры отмечается в России

Мы гордимся тем, что Белгородская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры, заняла первое место в рейтинге по реализации проекта «Единое информационное пространство в сфере культуры», второе – по удовлетворённости населения качеством предоставления услуг. Высоких наград удостоены учреждения культуры региона, творческие коллективы и отдельные исполнители, покоряющие зрителей не только на Белгородчине, но и далеко за её пределами.