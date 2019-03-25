День работника культуры отмечается в России

С праздничным посланием к белгородцам обратились губернатор Евгений Савченко, председатель облдумы Василий Потрясаев и главный федеральный инспектор по региону Александр Закоржевский.
Дорогие белгородцы!
От всей души поздравляем с профессиональным праздником всех, кто несёт радость общения с прекрасным, расцвечивает нашу жизнь красками ярких эмоций и делает душу богаче, а сердце добрей.
В день работника культуры хочется выразить слова благодарности и искреннего восхищения сотрудникам библиотек и музеев, дворцов культуры и театров, педагогам дополнительного образования. Благодаря вашему подвижническому труду, энтузиазму, увлечённости год от года растёт число коллективов художественной самодеятельности, посетителей выставок, концертов и спектаклей, участников массовых празднеств.
Мы гордимся тем, что Белгородская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры, заняла первое место в рейтинге по реализации проекта «Единое информационное пространство в сфере культуры», второе – по удовлетворённости населения качеством предоставления услуг. Высоких наград удостоены учреждения культуры региона, творческие коллективы и отдельные исполнители, покоряющие зрителей не только на Белгородчине, но и далеко за её пределами.
Региональное правительство осознаёт громадное значение вашей деятельности для формирования духовно-нравственных идеалов и патриотических настроений в обществе, креативного мышления, без которого невозможно представить дальнейшее инновационное развитие. В области немало делается для поддержки и материально-технического обеспечения организаций культуры, ремонта и реконструкции зданий, приобретения музыкальных инструментов; учреждены премии и гранты для стимулирования творчества. В меценатской деятельности самое активное участие принимают представители бизнес-сообщества Белгородчины.
В этот праздничный день примите пожелания доброго здоровья, счастья и благополучия. Пусть в ваших сердцах всегда горит огонь вдохновения.