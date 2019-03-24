НИУ «БелГУ» – ключевой участник НОЦ «Инновационные решения в АПК»

Posted 24 марта 2019, 08:20
Published 24 марта 2019, 08:20
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В заседании круглого стола приняли участие замминистра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев, заместитель начальника управления Президента РФ по научно-образовательной политике Елена Нечаева, директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Вугар Багиров, врио директора федерального научного центра Дмитрий Ефимов, ректоры НИУ «БелГУ», БГТУ им. В. Г. Шухова и БелГАУ им. В. Я. Горина, руководители белгородских агропромышленных предприятий.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко назвал проект создания научно-образовательного центра масштабным и судьбоносным, отметив, что в Белгородской области уже проработана модель будущего НОЦ «Инновационные решения в АПК», которая и была представлена на заседании круглого стола.
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев отметил, что Белгородская область вошла в число трёх пилотных регионов, где будут создаваться НОЦы, потому что имеет необходимый потенциал, в том числе представленный вузовской наукой. С научной базой и достижениями учёных НИУ «БелГУ» гости ознакомились перед началом заседания.
Подробнее о научно-образовательном потенциале университета, который в рамках НОЦ будет интегратором взаимодействия между его участниками, участникам заседания рассказал ректор НИУ «БелГУ» профессор Олег Полухин.
Он отметил, что Белгородский госуниверситет является ключевым элементом инновационной системы Белгородской области, востребованным многими хозяйствующими субъектами региона и страны. Среди них агропромышленные холдинги, фармацевтические компании, машиностроительный бизнес, горно-металлургический комплекс, малые субъекты предпринимательства.
Приоритетами научно-исследовательской деятельности учёных НИУ «БелГУ» являются клеточные и генетические исследования, фармакология живых систем, биотехнологии, радиационная физика, материаловедение, биотехнические и роботизированные комплексы и системы передачи информации.
У НИУ «БелГУ» сложились партнёрские отношения с крупными агропромышленными предприятиями региона. Создание НОЦ расширит возможности взаимодействия и увеличит количество создаваемых инновационных продуктов для АПК.
Как подчеркнул губернатор Евгений Савченко, действуя в рамках НОЦ, существующие в НИУ «БелГУ» центры превосходства должны будут стать центрами притяжения инноваций, поскольку именно Белгородский госуниверситет будет тем «узким горлышком», через которое будет вестись отбор перспективных инновационных решений для АПК.
Принявшие участие в заседании круглого стола представители крупных агропромышленных предприятий Белгородского региона также представили проекты, которые могут войти в программу НОЦ.