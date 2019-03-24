НИУ «БелГУ» – ключевой участник НОЦ «Инновационные решения в АПК»

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев отметил, что Белгородская область вошла в число трёх пилотных регионов, где будут создаваться НОЦы, потому что имеет необходимый потенциал, в том числе представленный вузовской наукой. С научной базой и достижениями учёных НИУ «БелГУ» гости ознакомились перед началом заседания.