Житель Санкт-Петербурга предложил создать в Белгороде надземное метро

Ринат Бичурин добавил, что на следующей неделе готовит открытое обращение к президенту и премьер-министру по поводу частного надземного метро в России. На вопрос о том, в чём здесь его личный интерес, он сперва ответил, что это вопрос «личный и философский», но потом на просьбу уточнить добавил: «Хочу стать миллиардером».