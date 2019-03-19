Житель Санкт-Петербурга предложил создать в Белгороде надземное метро

На электронную почту ИА «Бел.Ру» пришло письмо с заголовком «Открытое обращение к властям Белгорода и Белгородской области о создании частного надземного метро». В нём губернатора области Евгения Савченко, врио мэра Белгорода Юрия Галдуна, депутатов горсовета и областной Думы просят разрешить создание на территории Белгорода и области частного надземного метро.
Автор проекта Ринат Бичурин рассказывает в письме, что для решения транспортной проблемы в Белгороде требуется построить в короткий срок от 20 км линий метро. Но поскольку дело это затратное и дорогое, а федерального финансирования здесь не получить, стоит построить частный надземный метрополитен.
«Существующие виды транспорта в городе не справляются с перевозкой пассажиров. Статус региональной столицы с населением около 400 тысяч человек позволяет претендовать на развитие современных видов скоростного общественного транспорта», − говорится в письме.
Белгороду требуется минимум 10 км линий метро. Подземное метро с такой протяжённостью линий обошлось бы в 50 млрд рублей. Это пять годовых городских бюджетов. Решение вопроса – в привлечении частных инвестиций и создании публичного акционерного общества с продажей акций всем желающим.
На надземное метро денег нужно в 20 раз меньше. Оно, по словам автора проекта, дешевле в эксплуатации, безопаснее и комфортнее, не потребует дотаций из бюджета, а низкие затраты и сдача в аренду коммерческих объектов на линиях позволят установить минимальные тарифы на проезд.
Мы связались с автором письма Ринатом Бичуриным. Он живёт в Санкт-Петербурге, продвигает идею надземного метро и в Северной столице.
Бичурин рассказал, что ещё в 2015 году направлял письмо по надземному метро белгородским властям, но ясного ответа не получил.
- Не было ясного ответа, ни да, ни нет. У Савченко тогда были выборы на носу. Поэтому был такой туманный ответ.
Ринат Бичурин
Конкретного плана надземного метро для города нет, его есть смысл готовить «только после ясного ответа от местных властей», поскольку только строительный проект обойдётся в десятки миллионов.
Автор проекта уверяет, что себестоимость перевозки одного пассажира в надземном метро не превысит 10 рублей. Для сравнения, перевозка одного человека в белгородских автобусах стоит до 30 рублей. Если добавить к этому доходы от аренды коммерческих помещений на трассе, то проезд можно сделать бесплатным.
- Расстояние между станциями должно быть от одного до двух километров. Метро может соединить Белгород с Шебекино, Строителем и другими городами области. В далёкой перспективе, после мирного договора, возможна связь с помощью линии надземного метро с Харьковом. Ринат Бичурин
Ринат Бичурин добавил, что на следующей неделе готовит открытое обращение к президенту и премьер-министру по поводу частного надземного метро в России. На вопрос о том, в чём здесь его личный интерес, он сперва ответил, что это вопрос «личный и философский», но потом на просьбу уточнить добавил: «Хочу стать миллиардером».