Где и почём можно сдать вторсырьё в Белгородской области

В том числе в Белгороде два пункта (на улице Будённого и Богданке), по одному пункту функционирует в Новом Осколе, Ивне, Строителе, Ракитном, Борисовке, Красной Яруге, Губкине, Прохоровке, Чернянке. Ещё в девяти муниципалитетах пункты уже установлены. Это Старый Оскол, Алексеевка, Валуйки, Белгородский район, Волоконовка, Ровеньки, Вейделевка, Красное, Бирюч. Их открытие запланировано на ближайшее время.