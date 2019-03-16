Где и почём можно сдать вторсырьё в Белгородской области

В том числе в Белгороде два пункта (на улице Будённого и Богданке), по одному пункту функционирует в Новом Осколе, Ивне, Строителе, Ракитном, Борисовке, Красной Яруге, Губкине, Прохоровке, Чернянке. Ещё в девяти муниципалитетах пункты уже установлены. Это Старый Оскол, Алексеевка, Валуйки, Белгородский район, Волоконовка, Ровеньки, Вейделевка, Красное, Бирюч. Их открытие запланировано на ближайшее время.
В течение 2019 года планируется довести число пунктов выкупа вторсырья до 31. Из них 28 будут стационарными и три – передвижными.
Мобильные пункты выкупа начнут работу во втором квартале 2019 года. Сейчас власти занимаются вёрсткой графика и маршрутов их движения. Ожидается, что мобильные пункты будут «закрывать» прежде всего сельские территории.
В первую очередь в пункты выкупа люди несут макулатуру: картон, гофрокартон, газеты, журналы, книги. Они идут по цене от 3,5 до 5 рублей за килограмм. Полимеры выкупают по цене от 3 до 7 рублей за килограмм, пищевой алюминий – по 7 рублей за килограмм.
За февраль 2019 года в пунктах выкупа принято свыше 46 тонн вторсырья. За всё время работы было принято более 135 тонн вторсырья.
Далее количество пунктов будет увеличиваться в зависимости от активности населения. Константин Полежаев, начальник департамента ЖКХ Белгородской области