Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Где и почём можно сдать вторсырьё в Белгородской области

16 марта 2019, 11:13
Фото: Сергей Егоров/Бел.Ру
Сейчас в регионе работают 12 пунктов приёма вторичного сырья.

В том числе в Белгороде два пункта (на улице Будённого и Богданке), по одному пункту функционирует в Новом Осколе, Ивне, Строителе, Ракитном, Борисовке, Красной Яруге, Губкине, Прохоровке, Чернянке. Ещё в девяти муниципалитетах пункты уже установлены. Это Старый Оскол, Алексеевка, Валуйки, Белгородский район, Волоконовка, Ровеньки, Вейделевка, Красное, Бирюч. Их открытие запланировано на ближайшее время.

В течение 2019 года планируется довести число пунктов выкупа вторсырья до 31. Из них 28 будут стационарными и три – передвижными.

Мобильные пункты выкупа начнут работу во втором квартале 2019 года. Сейчас власти занимаются вёрсткой графика и маршрутов их движения. Ожидается, что мобильные пункты будут «закрывать» прежде всего сельские территории.

В первую очередь в пункты выкупа люди несут макулатуру: картон, гофрокартон, газеты, журналы, книги. Они идут по цене от 3,5 до 5 рублей за килограмм. Полимеры выкупают по цене от 3 до 7 рублей за килограмм, пищевой алюминий – по 7 рублей за килограмм.

За февраль 2019 года в пунктах выкупа принято свыше 46 тонн вторсырья. За всё время работы было принято более 135 тонн вторсырья.

Далее количество пунктов будет увеличиваться в зависимости от активности населения. Константин Полежаев, начальник департамента ЖКХ Белгородской области

Напомним, что в Строителе пункт приёма вторсырья открылся 18 января.

Материалы по теме
Первый пункт приёма вторичного сырья заработал в Белгороде600 кг макулатуры и 15 кг батареек собрали в БГТУ им. Шухова Сколько стоит макулатура в новых пунктах приёма в Белгородской области
#Новости#Вторсырье#Макулатура#Константин Полежаев#Мусорная реформа#Голосование по Конституции#Сергей Егоров#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18