bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 марта 2019, 06:58

Published 15 марта 2019, 06:58

Modified 20 августа 2024, 03:10

Updated 20 августа 2024, 03:10

Расписание ЕГЭ-2019 утвердили в Минпросвещения

Расписание ЕГЭ-2019 утвердили в Минпросвещения

15 марта 2019, 06:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ЕГЭ
На официальном портале правовой информации появился совместный приказ Минпросвещения и Рособрнадзора, утверждающий расписание ЕГЭ-2019.

Досрочный этап продлится с 20 марта по 10 апреля. Экзамены по географии и литературе будут сдавать выпускники прошлых лет для поступления в высшее учебное заведение.

Основной этап стартует 27 мая и завершится 1 июля. В первый день школьники будут сдавать географию и литературу, 29 мая – математику, 31 мая – историю и химию.

Далее выпускников ждут пять экзаменов: 3 июня – русский язык, 5 июня – письменная часть по иностранным языкам и физика, 7 и 8 июня – устная часть по иностранным языкам, 10 июня – обществознание, 13 июня – биология и информатика.

Также запланированы резервные дни для тех, у кого экзамены по выбору проходят в один и тот же день. Напомним, что в этом году заявки на участие в ЕГЭ подали свыше 779 тыс. человек, что на 50 тыс. больше прошлогодних показателей. Самым популярным в 2019 году экзаменом стало обществознание – его будут сдавать почти 385 тыс. человек.

Материалы по теме
ЕГЭ по информатике школьники будут сдавать на компьютереШкольникам поменяли порядок проведения ЕГЭЕГЭ и блокираторы сотовой связи в школах: кто позаботится о безопасности учеников
#Новости#Общество#Расписание#ЕГЭ#Рособрнадзор#Экзамены#Минпросвещения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика