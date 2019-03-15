Расписание ЕГЭ-2019 утвердили в Минпросвещения

Posted 15 марта 2019, 06:58
Published 15 марта 2019, 06:58
Modified 20 августа 2024, 03:10
Updated 20 августа 2024, 03:10
Досрочный этап продлится с 20 марта по 10 апреля. Экзамены по географии и литературе будут сдавать выпускники прошлых лет для поступления в высшее учебное заведение.
Основной этап стартует 27 мая и завершится 1 июля. В первый день школьники будут сдавать географию и литературу, 29 мая – математику, 31 мая – историю и химию.
Далее выпускников ждут пять экзаменов: 3 июня – русский язык, 5 июня – письменная часть по иностранным языкам и физика, 7 и 8 июня – устная часть по иностранным языкам, 10 июня – обществознание, 13 июня – биология и информатика.
Также запланированы резервные дни для тех, у кого экзамены по выбору проходят в один и тот же день. Напомним, что в этом году заявки на участие в ЕГЭ подали свыше 779 тыс. человек, что на 50 тыс. больше прошлогодних показателей. Самым популярным в 2019 году экзаменом стало обществознание – его будут сдавать почти 385 тыс. человек.