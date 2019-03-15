Расписание ЕГЭ-2019 утвердили в Минпросвещения

Также запланированы резервные дни для тех, у кого экзамены по выбору проходят в один и тот же день. Напомним, что в этом году заявки на участие в ЕГЭ подали свыше 779 тыс. человек, что на 50 тыс. больше прошлогодних показателей. Самым популярным в 2019 году экзаменом стало обществознание – его будут сдавать почти 385 тыс. человек.