Испытано на себе: советы тем, кто бросает курить

Курение носит лишь эпизодический характер, физическая зависимость отсутствует. На данной стадии человек не имеет потребности курить после пробуждения и после приёма пищи, но при этом уже возникают перепады настроения, если в нужный момент не оказывается сигареты. Продолжительность стадии: три − пять лет. Доза: до пятнадцати сигарет в день.