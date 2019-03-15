Испытано на себе: советы тем, кто бросает курить

О вреде курения сегодня знает каждый. На всех сигаретных пачках – пугающая картинка, на стенах в поликлинике – плакаты об ужасных последствиях табака, врачи приводят смертельную статистику. Каждый курильщик неоднократно задумывался об отказе от сигарет или даже уже пробовал, но, к сожалению, не у каждого это получилось.
У меня получилось! Моё огромное желание и народные средства помогли в борьбе с никотиновой зависимостью. Они легки в приготовлении и эффективны на деле. Попыток бросить курить было несколько, последняя из них удачная. Я пробовала всё: от дорогостоящих средств и новомодных гаджетов, заменяющих сигареты, – до легкодоступных народных методов.
Народные способы: полоскание, жевание или напитки – сейчас не могу сказать точно, что именно мне помогло, – возможно, всё сразу в сочетании со стремлением перестать убивать своё здоровье. Сегодня я поделюсь с вами испробованными рецептами отказа от сигарет.
Но стоит помнить, что во всём необходимо знать меру, поэтому не советую вам злоупотреблять данными народными методами, даже если они не имеют побочных эффектов и противопоказаний. Перед применением любого из способов бросить курить следует проконсультироваться со своим лечащим врачом.
Не стоит полагаться лишь на травы: прежде чем использовать народное средство, необходимо принять твёрдое решение бросить курить и настроиться на то, что будет нелегко, но результат того стоит.
Стадии курения
Избавиться от никотиновой зависимости трудно, но можно. Перед тем, как бросать, необходимо определить, на какой стадии табачной зависимости вы находитесь. Чем сильнее вы втянулись в эту привычку, тем сложнее будет от этого отказаться. Специалисты выделяют три стадии:
Начальная стадия
Курение носит лишь эпизодический характер, физическая зависимость отсутствует. На данной стадии человек не имеет потребности курить после пробуждения и после приёма пищи, но при этом уже возникают перепады настроения, если в нужный момент не оказывается сигареты. Продолжительность стадии: три − пять лет. Доза: до пятнадцати сигарет в день.
Вторая стадия
Появляется обязательная потребность курить после еды и сна. Организм начинает страдать от последствий курения: нарушение сна, гастрит, повышение артериального давления. Больший удар на себя принимают лёгкие человека. В перспективе − серьёзные проблемы сердца. Продолжительность стадии: пять – двадцать лет. Доза: до двух пачек в день.
Конечная стадия
Организму нанесён непоправимый урон от курения сигарет – предраковые заболевания, хронические болезни лёгких, серьёзные повреждения нервной системы. По утрам организм пытается освободиться от смол, поэтому сильный кашель после пробуждения становится нормой. Продолжительность стадии: от двадцати лет. Доза: от двух пачек в день.
Рецепт Филатова
Интересную методику предлагает доктор Филатов. Он много лет потратил для того, чтобы найти действительно хорошее лекарство, которое поможет курильщикам бороться с трудностями отказа от сигарет. Употребление аира, исландского мха или веточек черёмухи в сочетании с сигаретами вызывает тошноту, что является сильнейшим провокатором ослабления психологической зависимости.
Веточки черёмухи собираются до начала цветения дерева и для удобства нарезаются размером со спичку. При желании покурить необходимо тщательно разжевать веточку и выплюнуть. Природные вещества, которые содержатся в ветвях, вступают в реакцию со слюной и формируют специфичное восприятие вкуса сигарет. Такой способ отлично действует с психологической точки зрения, иногда достаточно 7-10 дней, чтобы желание курить пропало.
Мне черёмуху оказалось найти трудно, поэтому в аптеке я приобрела корни аира (можно исландский мох). При желании снова закурить, рекомендуется пережёвывать и глотать кусочки аира. Сигарета для меня после такого способа становилась очень неприятной на вкус. Спустя некоторое время чувствовалось облегчение от зависимости.
Полоскание специальным раствором
Каждый раз, когда у меня появлялось непреодолимое желание выкурить сигарету, я полоскала рот следующим раствором. Отвар очень легко приготовить дома, все ингредиенты я купила в аптеке до 100 рублей.
Для приготовления понадобится корневище аира (65 % от общей массы) и мята перечная (35 %). На стакан кипятка необходима одна столовая ложка сбора. Настаивать 1−2 часа, затем процедить и полоскать рот, когда хочется курить. Такое полоскание провоцировало у меня отвращение к курению.
Также бросившие курить отмечают эффективность настоя с тысячелистником. Сбор состоит из пяти частей полыни, 2,5 части корня солодки, 2,5 части тысячелистника. Перед полосканием одну столовую ложку смеси залить стаканом кипятка, настоять два часа и процедить.
Настои для питья
Очистить организм от табачных токсинов помогут травяные напитки на основе лекарственных растений. Травяные чаи могут оказаться эффективны на всех стадиях отказа от курения. Различные травы помогут улучшить состояние организма: некоторые очищают лёгкие, другие помогают снять нервное возбуждение.
Сбор с боярышником
Приготовить сбор из следующих трав: 4 части цветков боярышника, 2 части валерианы, 2 части перечной мяты и 2 части пустырника. Залить 2−3 столовые ложки сбора 0,5 л крутого кипятка и оставить на 3−4 часа. Настой пить по полстакана 2−3 раза в день. Сбор снимает раздражительность и неприятные ощущения в области сердца при отвыкании от курения.
Душица и мать-и-мачеха
Для приготовления: корень алтея (40 % от общей массы), листья мать-и-мачехи (40 %) и душицы (20 %). На 3 столовые ложки смеси нужно 0,5 л крутого кипятка. Напиток должен настояться в течение 1−2 часов, желательно в термосе. Процедите и пейте по трети стакана три раза в день. Такой настой успокаивает нервы и очищает лёгкие.
Валериана и хмель
Смешиваем измельчённую валериану (40 % от общей массы), тмин (20 %), ромашку (20 %) и хмель (20 %). Две столовые ложки сухой смеси заливаем в термосе 0,5 л крутого кипятка, даём настояться 1−2 часа, процеживаем. Настой следует пить перед сном, по одному стакану. Сбор мне помогал снять нервное возбуждение и раздражительность, легко заснуть и избавлял от ночных пробуждений, вызванных отказом от курения.
Комментарий специалиста
Александр Куршев, врач − психиатр-нарколог
Курящий человек, как правило, в достаточной мере обладает интеллектуальным, духовным и волевым потенциалом, чтобы осознать эту проблему и справиться с ней самостоятельно.
Для самостоятельного бросания курить единственная возможность − бросить курить одномоментно, «раз и навсегда». Как любое правило, данное утверждение может иметь исключения. Но определить эти исключения сможет только профессионал. То есть для самостоятельного бросания курить способ постепенного отказа не подходит.
При наличии хронических заболеваний при решении бросить курить и выборе способа отказа, в том числе с помощью рецептов, указанных выше, следует проконсультироваться с лечащим врачом.
Дополню рассказ выше своими рекомендациями для тех, кто решил отказаться от вредной привычки: