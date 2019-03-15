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Posted 15 марта 2019, 15:42

Published 15 марта 2019, 15:42

Modified 20 августа 2024, 01:07

Updated 20 августа 2024, 01:07

Два вагона поезда из Валуек сошли с рельсов под Воронежем

Два вагона поезда из Валуек сошли с рельсов под Воронежем

15 марта 2019, 15:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Черноземье
Поезд с нефтепродуктами направлялся из Белгородской области в Пензу. Пострадавших нет.

14 марта в 14:08 на станции Абрамовка Лискинского региона ЮВЖД два вагона товарного поезда, следовавшего из Валуек, сошли с рельсов. У одной из порожних цистерн оторвались колёсные пары, в результате пять вагонов отсоединились от состава.

В пресс-службе ЮВЖД сообщили, что восстановительные работы завершили в 16:14. Никто не пострадал, график движения поездов не изменился. Комиссия выясняет причины произошедшего.

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