Два вагона поезда из Валуек сошли с рельсов под Воронежем

14 марта в 14:08 на станции Абрамовка Лискинского региона ЮВЖД два вагона товарного поезда, следовавшего из Валуек, сошли с рельсов. У одной из порожних цистерн оторвались колёсные пары, в результате пять вагонов отсоединились от состава.