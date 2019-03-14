Почти полмиллиарда потратят на возведение музея «Битва за оружие Великой Победы»

Напомним, новый музей «Битва за оружие Великой Победы» посвятят подвигу работников тыла. Его обещают открыть к 9 мая 2020 года. В новом комплексе покажут не оружие, а оборудование, на котором оружие изготавливалось, а также расскажут истории по воспоминаниям тружеников тыла. На открытие музея тыла пригласят Владимира Путина.