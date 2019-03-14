Почти полмиллиарда потратят на возведение музея «Битва за оружие Великой Победы»

Posted 14 марта 2019,, 09:15
Published 14 марта 2019,, 09:15
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
На портале госзакупок опубликован лот на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, работ по благоустройству и озеленению территории музея «Битва за оружие Великой Победы» в посёлке Прохоровка.
Заказчик – Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле».
Согласно документам контракта, строительство будет вестись на площади 62 471 м². Экспозиция займёт 2 657 м². Музей рассчитан на 420 посетителей, а его общая пропускная способность – до 1 500 человек в смену.
Строители возведут здания общей площадью 5 474 м², наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и освещения, благоустроят территорию. Площадь озеленения составит 48 696 м². Работы должны быть закончены к ноябрю 2020 года.
Максимальная цена контракта – 450 658 300 рублей, причём в 2019 году на выполнение контракта направят 400 844 650 рублей, а в 2020-м – 49 813 650 рублей.
Источником финансирования значатся средства федерального бюджета и бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации.
Подрядчика выберут 1 апреля.
Кроме того, на портале госзакупок опубликован заказ на оказание услуг по осуществлению строительного контроля над возведением музея «Битва за оружие Великой Победы». На этот заказ планируют потратить до 11,8 млн рублей.
Напомним, новый музей «Битва за оружие Великой Победы» посвятят подвигу работников тыла. Его обещают открыть к 9 мая 2020 года. В новом комплексе покажут не оружие, а оборудование, на котором оружие изготавливалось, а также расскажут истории по воспоминаниям тружеников тыла. На открытие музея тыла пригласят Владимира Путина.