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Posted 13 марта 2019, 14:47

Published 13 марта 2019, 14:47

Modified 20 августа 2024, 01:37

Updated 20 августа 2024, 01:37

Несколько улиц в центре Белгорода перекроют 14 марта

Несколько улиц в центре Белгорода перекроют 14 марта

13 марта 2019, 14:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Ограничение движения
Стоянку и остановку машин запретят уже с 22:00 13 марта.

По информации мэрии, в Белгороде 14 марта запланировано массовое мероприятие. В связи с этим автомобилистов предупреждают об ограничении движения.

С десяти часов вечера 13 марта нельзя будет припарковать машину на улицах 3-го Интернационала (от улицы Попова до Первомайской), Первомайской (от 3-го Интернационала до Октябрьской) и Октябрьской (от Первомайской до Калинина).

14 марта с 11:00 движение перекроют на улице 3-го Интернационала (от 2-го Карьерного переулка до улицы Первомайской). Объехать запрещённые участки можно по Белгородскому проспекту и улице Николая Чумичова.

Все ограничения снимут после окончания мероприятия.

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#Новости#Город#Ограничение движения#Белгород#Улица 3-го Интернационала
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