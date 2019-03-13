Несколько улиц в центре Белгорода перекроют 14 марта

Posted 13 марта 2019, 14:47
Published 13 марта 2019, 14:47
Modified 20 августа 2024, 01:37
Updated 20 августа 2024, 01:37
По информации мэрии, в Белгороде 14 марта запланировано массовое мероприятие. В связи с этим автомобилистов предупреждают об ограничении движения.
С десяти часов вечера 13 марта нельзя будет припарковать машину на улицах 3-го Интернационала (от улицы Попова до Первомайской), Первомайской (от 3-го Интернационала до Октябрьской) и Октябрьской (от Первомайской до Калинина).
14 марта с 11:00 движение перекроют на улице 3-го Интернационала (от 2-го Карьерного переулка до улицы Первомайской). Объехать запрещённые участки можно по Белгородскому проспекту и улице Николая Чумичова.
Все ограничения снимут после окончания мероприятия.