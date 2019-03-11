Облздрав: Льготных лекарств в аптеках достаточно

Читатели «Бел.Ру» подняли проблему получения льготниками жизненно важных лекарств. Как отмечали наши респонденты, им далеко не всегда удаётся получить необходимые препараты. Это вынуждает людей покупать их за свой счёт. Мнения людей были отражены в материале «За свой счёт. Что говорят белгородцы о доступности льготных лекарств».
Мы обратились в региональный департамент здравоохранения и социальной защиты населения с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ответ пришёл за подписью замглавы ведомства Ирины Николаевой.
По её словам, аптечная сеть Белгорода и области обеспечена лекарствами для льготников. Это касается прежде всего больных сахарным диабетом. Они получают инсулин, другие препараты инсулинового спектра, тест-полоски для определения уровня сахара в крови.
Как говорит Ирина Николаева, в 2019 году власти заключили госконтрактов по приобретению препаратов инсулинового ряда в количестве 84 407 упаковок на сумму 169,458 млн рублей.
Поставка медикаментов в аптечные учреждения области, в том числе города Белгорода, осуществляющие отпуск медикаментов льготным категориям граждан, произведена. Ирина Николаева, заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
На 27 февраля, отметили в департаменте, льготникам была выдана 21 348 упаковок препаратов инсулинового ряда. В областном центре нуждающиеся получили 3 930 упаковок. На начало марта в льготных аптеках региона насчитывалась 15 761 упаковка инсулина, из них 2 721 – в Белгороде.
Как отмечает Ирина Николаева, властями «ведутся мероприятия по дополнительной закупке» препаратов инсулинового ряда на сумму порядка 100 млн рублей. (Здесь возникает естественный вопрос: если препараты есть в аптеках, зачем тратить ещё сто миллионов бюджетных рублей на закупку новых? – авт.).
Что касается тест-полосок для определения уровня сахара в крови, по информации чиновников, они также в достатке присутствуют в аптеках. На 2019 год было закуплено полосок на сумму 23,716 млн рублей. Ведутся дополнительные закупки ещё на 10 млн рублей. На начало марта, отметили в департаменте, в аптеках области насчитывалось 3 507 упаковок тест-полосок.
(Снова вопрос: большинство опрошенных белгородцев жаловались на отсутствие именно тест-полосок для глюкометров. Если они есть в аптеках, почему их не выдают и почему проводятся дополнительные закупки? – авт.).
Также в департаменте здравоохранения сообщили, что на покупку препарата «Метотрексат» заключены госконтракты. Всего должно быть закуплено 4 097 упаковок лекарства. На начало марта аптеки региона располагали 1 188 упаковками «Метотрексат раствора» и 471 упаковкой таблеток.
Лекарственные препараты «Сальбутамол», «Хлорамбуцил», «Формотерол» также закуплены и имеются в наличии в аптечных учреждениях, осуществляющих отпуск льготным категориям граждан. Ирина Николаева, заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
Дополнительно нам сообщили, что с вопросами о получении льготных лекарств белгородцы могут обратиться на телефон горячей линии (4722) 35-64-67, по вопросам организации оказания адресной помощи – по телефону (4722) 27-32-59.
Таким образом, на ленте «Бел.Ру» озвучены две позиции. Льготники в большинстве сообщают о трудностях с получением жизненно важных лекарств. В основном – инсулинового спектра, но не только. В региональном департаменте здравоохранения и социальной защиты населения говорят, что лекарства закупаются и есть в аптеках.
Допустим, правы обе стороны. Тогда получается, что лекарства действительно в аптеках есть, но выдают их не всем.
Мы обратились в департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области с просьбой разъяснить механизм получения лекарств льготниками.