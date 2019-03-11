Облздрав: Льготных лекарств в аптеках достаточно

Что касается тест-полосок для определения уровня сахара в крови, по информации чиновников, они также в достатке присутствуют в аптеках. На 2019 год было закуплено полосок на сумму 23,716 млн рублей. Ведутся дополнительные закупки ещё на 10 млн рублей. На начало марта, отметили в департаменте, в аптеках области насчитывалось 3 507 упаковок тест-полосок.