Белгородец, совершивший самоподжог, в органы соцзащиты по поводу жилья не обращался

По Федеральному закону 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в редакции, которая действовала до 2013 года, при наличии жилья, закреплённого за детьми, они не ставились на учёт для получения нового жилья. Когда в действие вступила новая редакция этого закона, молодой человек уже не относился к категории детей-сирот, потому что В. Н. (соцработник назвала имя и отчество мужчины) исполнилось 26 лет. И по поводу жилья он к нам ни разу не обращался.Наталья Тимофеева, руководитель управления социальной защиты населения администрации Белгорода