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Posted 6 марта 2019, 15:05

Published 6 марта 2019, 15:05

Modified 20 августа 2024, 03:48

Updated 20 августа 2024, 03:48

Белгородец, совершивший самоподжог, в органы соцзащиты по поводу жилья не обращался

Белгородец, совершивший самоподжог, в органы соцзащиты по поводу жилья не обращался

6 марта 2019, 15:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Органы соцзащиты прокомментировали разошедшуюся в соцсетях информацию о том, что белгородец совершил самоподжог из-за того, что, будучи сиротой, не получил положенное ему жильё.

В департаменте здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, а также в управлении социальной защиты населения администрации Белгорода ИА «Бел.Ру» пояснили, что молодой человек к ним ранее никогда не обращался.

Как рассказала руководитель управления социальной защиты населения администрации Белгорода Наталья Тимофеева, мужчина воспитывался в Шебекинском доме-интернате после того, как его родители были лишены родительских прав. За ним была закреплена жилая площадь в одном из домов по ул. Апанасенко. На момент совершеннолетия молодого человека она была пригодна для проживания. Также Наталья Евгеньевна сообщила, что лишённая родительских прав мать мужчины жива.

По Федеральному закону 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в редакции, которая действовала до 2013 года, при наличии жилья, закреплённого за детьми, они не ставились на учёт для получения нового жилья. Когда в действие вступила новая редакция этого закона, молодой человек уже не относился к категории детей-сирот, потому что В. Н. (соцработник назвала имя и отчество мужчины) исполнилось 26 лет. И по поводу жилья он к нам ни разу не обращался.Наталья Тимофеева, руководитель управления социальной защиты населения администрации Белгорода

Как пояснила Наталья Евгеньевна, на период проживания в Шебекинском доме-интернате и в последующем, во время обучения в училище № 6, молодой человек находился на полном гособеспечении. Насколько ей известно, после получения профобразования официального трудоустройства он не имел, в центр занятости не обращался, перебивался временным заработком.

Напомним, 31-летний мужчина устроил поздно вечером 5 марта на Соборной площади в Белгороде самоподжог. С ожогами средней степени тяжести он был доставлен в БОКБ им. св. Иоасафа, откуда сегодня вечером его намерены перевести в психиатрическую больницу.

Следственный комитет проводит проверку по данному происшествию.

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