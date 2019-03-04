bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта 2019, 07:16

Published 4 марта 2019, 07:16

Modified 20 августа 2024, 00:40

Updated 20 августа 2024, 00:40

Шесть человек, лишённых прав, поймали за рулём в Белгородской области в выходные

Шесть человек, лишённых прав, поймали за рулём в Белгородской области в выходные

4 марта 2019, 07:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
Несмотря на постоянные рейды ГИБДД, белгородские водители продолжают садиться за руль в нетрезвом виде.

С вечера 1 марта автоинспекторы отстранили от управления машиной 22 водителя. Некоторые из них отказались от медосвидетельствования, другие выпивали перед тем, как сесть в автомобиль. Шесть человек оказались лишены прав за различные нарушения, а в отношении трёх решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление машиной в нетрезвом виде.

«Забыли» уступить пешеходам на зебре 149 водителей. За переход дороги в неположенном месте наказаны 189 человек, ещё 23 – за отсутствие световозвращающих элементов. Нарушения при перевозке несовершеннолетних допустили 85 водителей.

За сильную тонировку штрафы получили 145 автовладельцев. За выезд на встречную полосу наказаны 10 человек, сообщает УМВД России по Белгородской области.

Материалы по теме
30 человек погибло по вине пьяных водителей в Белгородской области в 2018 годуБелгородские автоинспекторы поймали 29 пьяных водителей за выходныеПьяный водитель иномарки устроил аварию в Алексеевке
#Новости#Голосование по Конституции#Происшествия#Гибдд#Выходные#Пьяные водители
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика