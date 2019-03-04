Шесть человек, лишённых прав, поймали за рулём в Белгородской области в выходные

С вечера 1 марта автоинспекторы отстранили от управления машиной 22 водителя. Некоторые из них отказались от медосвидетельствования, другие выпивали перед тем, как сесть в автомобиль. Шесть человек оказались лишены прав за различные нарушения, а в отношении трёх решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление машиной в нетрезвом виде.