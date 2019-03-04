Шесть человек, лишённых прав, поймали за рулём в Белгородской области в выходные

Posted 4 марта 2019, 07:16
Published 4 марта 2019, 07:16
Modified 20 августа 2024, 00:40
Updated 20 августа 2024, 00:40
С вечера 1 марта автоинспекторы отстранили от управления машиной 22 водителя. Некоторые из них отказались от медосвидетельствования, другие выпивали перед тем, как сесть в автомобиль. Шесть человек оказались лишены прав за различные нарушения, а в отношении трёх решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление машиной в нетрезвом виде.
«Забыли» уступить пешеходам на зебре 149 водителей. За переход дороги в неположенном месте наказаны 189 человек, ещё 23 – за отсутствие световозвращающих элементов. Нарушения при перевозке несовершеннолетних допустили 85 водителей.
За сильную тонировку штрафы получили 145 автовладельцев. За выезд на встречную полосу наказаны 10 человек, сообщает УМВД России по Белгородской области.