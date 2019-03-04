Число участников олимпиады школьников ПАО «Россети» в Белгородской области удвоилось

Участников состязания поприветствовал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» − «Белгородэнерго» Сергей Демидов. Он подчеркнул, что энергетика сегодня как никогда нуждается в талантливых, творческих, инициативных инженерах с нестандартным инновационным мышлением и глубокими знаниями. Возможности победителей и призёров выходят далеко за пределы Белгородской области, так как компания «Россети» представлена практически на всей территории страны. Сегодняшние старшеклассники уже завтра могут стать авторами успешных разработок, новейших проектов и инновационных стартапов и в итоге войти в кадровый резерв ПАО «Россети». Кроме того, как отметила директор малого технологического университета Наталья Алтынник, при поступлении в БГТУ им. В. Г. Шухова все победители и призёры получат по пять и три балла к результатам ЕГЭ соответственно.