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36,5 миллиона рублей потратят на реконструкцию участка южного подхода к Белгороду

4 марта 2019, 13:40
Фото: pixabay.com
Ремонтировать будут отрезок дороги протяжённостью 2,7 км.

На портале госзакупок появился лот на выполнение ремонтных работ автомобильной дороги Южный подход к городу Белгороду – Репное – Дубовое. Ремонтировать будут участок дороги протяжённостью 2,7 км.

Заказчик предъявляет требования к гарантийному сроку по основанию дорожной одежды, по нижнему и верхнему слоям покрытия и по водоотводным сооружениям – семь лет; по обустройству дороги: дорожные знаки, барьерное ограждение, тротуар в асфальтобетоне, автопавильоны, тротуарная плитка – пять лет; по дорожной разметке проезжей части термопластиком и холодным пластиком – два года.

Закончить работы по контракту должны до 15 октября.

Максимальная цена контракта – 36 538 900 рублей. Деньги возьмут из областной казны.

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