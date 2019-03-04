36,5 миллиона рублей потратят на реконструкцию участка южного подхода к Белгороду

Заказчик предъявляет требования к гарантийному сроку по основанию дорожной одежды, по нижнему и верхнему слоям покрытия и по водоотводным сооружениям – семь лет; по обустройству дороги: дорожные знаки, барьерное ограждение, тротуар в асфальтобетоне, автопавильоны, тротуарная плитка – пять лет; по дорожной разметке проезжей части термопластиком и холодным пластиком – два года.