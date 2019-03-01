В Белгородской области формируют первую молодёжную избирательную комиссию

Posted 1 марта 2019, 10:50
Published 1 марта 2019, 10:50
Modified 20 августа 2024, 01:06
Updated 20 августа 2024, 01:06
Отбор проводит областной избирком совместно с управлением молодёжной политики. Конкурс пройдёт с 1 марта по 30 апреля, а в окончательный состав комиссии войдут только 14 человек. Срок полномочий составит два года.
Кандидаты могут выдвигаться госорганами или органами исполнительной власти региона, избиркомами муниципальных районов, городских округов, а также профсоюзными и профессиональными объединениями. На первом этапе претенденту необходимо до 1 апреля предоставить в Избирательную комиссию Белгородской области пакет документов: заявление и анкету, копию паспорта, портфолио, а также характеристику с места работы, учёбы или общественной деятельности.
Далее кандидатов ждут тестирования и собеседование с экспертной комиссией, куда войдут члены областного избиркома, Общественной палаты, управления молодёжной политики и другие представители госорганов.
Целью создания молодёжной избирательной комиссии является формирование кадрового резерва и повышение интереса молодых жителей Белгородской области к участию в выборах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.