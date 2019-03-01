В Белгородской области формируют первую молодёжную избирательную комиссию

Кандидаты могут выдвигаться госорганами или органами исполнительной власти региона, избиркомами муниципальных районов, городских округов, а также профсоюзными и профессиональными объединениями. На первом этапе претенденту необходимо до 1 апреля предоставить в Избирательную комиссию Белгородской области пакет документов: заявление и анкету, копию паспорта, портфолио, а также характеристику с места работы, учёбы или общественной деятельности.