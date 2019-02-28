Переносить остатки услуг теперь могут новые абоненты Tele2

В поддержку сервиса Tele2 запустила новую рекламную кампанию. На этот раз, как и в ролике 2017 года об услуге «Перенос остатков», герои предстают в образе пожарных. Они предотвращают «сгорание» оплаченных, но не израсходованных в рамках тарифного плана минут и гигабайтов. В новом видео пожарные сначала спокойны и свободны от дел, а один из них даже даёт интервью. Герой рассказывает корреспондентам об успехах команды спасателей: «У абонентов Tele2 всё в полном порядке…» Но вдруг герои замечают, что «при переходе с чужой территории зафиксировано сгорание»: абоненты других операторов теряют остатки минут и гигабайтов. Команда Tele2 решает: «Правило это надо менять – при подключении к Tele2 остатки больше не будут сгорать». Видеоролик доступен в YouTube по ссылке.