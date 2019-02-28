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Posted 28 февраля 2019,, 07:52

Published 28 февраля 2019,, 07:52

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Переносить остатки услуг теперь могут новые абоненты Tele2

28 февраля 2019, 07:52
Tele2 запускает уникальный для российского телеком-рынка продукт – перенос остатков услуг для новых абонентов. Теперь неизрасходованные минуты и гигабайты не сгорают не только у действующих клиентов, но и у абонентов других операторов при подключении к Tele2.

Сервис «Перенос остатков» позволяет не терять в конце месяца минуты и гигабайты, купленные абонентами в рамках своего тарифа, а переносить их на следующий период. При этом в новом месяце они расходуются в первую очередь. Теперь Tele2 предлагает использовать эту возможность не только своим клиентам, но и абонентам других операторов при переходе на Tele2.

Предложение бесплатно и доступно при подключении к Tele2 или переходе по MNP на тарифы линейки «Мой Tele2». Чтобы воспользоваться услугой, абонент подтверждает наличие остатков. Затем он может перенести минуты и гигабайты, которые не успел израсходовать на тарифе у любого другого оператора.

Tele2 запустила услугу «Перенос остатков» в январе 2017 года одновременно с переходом на новую коммуникационную платформу «Другие правила».

Мы начали воплощать стратегию «Другие правила» с запуска революционного для рынка продукта. Именно с переноса остатков Tele2 стала завоёвывать репутацию трендсеттера на рынке мобильной связи. За два года услуга доказала свою популярность: сейчас ею пользуется треть всех клиентов оператора, и она стала символом «других правил». Мы расширяем аудиторию сервиса и предлагаем воспользоваться им ещё и абонентам других операторов при подключении к Tele2. Они смогут перейти в нашу сеть, сохранив остатки своих прошлых пакетных тарифов. Услуга бесплатна и уникальна для телеком-рынка – с ней новые клиенты уже с первых дней смогут оценить инновационные подходы Tele2.Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2

В поддержку сервиса Tele2 запустила новую рекламную кампанию. На этот раз, как и в ролике 2017 года об услуге «Перенос остатков», герои предстают в образе пожарных. Они предотвращают «сгорание» оплаченных, но не израсходованных в рамках тарифного плана минут и гигабайтов. В новом видео пожарные сначала спокойны и свободны от дел, а один из них даже даёт интервью. Герой рассказывает корреспондентам об успехах команды спасателей: «У абонентов Tele2 всё в полном порядке…» Но вдруг герои замечают, что «при переходе с чужой территории зафиксировано сгорание»: абоненты других операторов теряют остатки минут и гигабайтов. Команда Tele2 решает: «Правило это надо менять – при подключении к Tele2 остатки больше не будут сгорать». Видеоролик доступен в YouTube по ссылке.

В рекламной кампании мы используем образ пожарных. Для нас это стало символичным, поскольку именно этот образ использовался два года назад, когда мы стартовали с новой платформой «Другие правила» и запустили услугу «Перенос остатков». С тех пор в команде Tele2 менялись герои, они попадали в разные ситуации, но главное оставалось неизменным – Tele2 всегда защищает права абонентов, предлагает альтернативу устоявшимся правилам. Поэтому в новой кампании нет ностальгии и нафталиновых образов – новые пожарные «расширили радиус действия» и теперь спасают от сгорания остатки гигабайтов абонентов, которые переходят к нам от других операторов.Инна Походня, директор по маркетингу Tele2

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#Новости#Общество#Теле2
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