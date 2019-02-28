Аварийно-диспетчерские службы будут отвечать на звонки быстрее

Posted 28 февраля 2019, 10:53
Published 28 февраля 2019, 10:53
Modified 20 августа 2024, 03:43
Updated 20 августа 2024, 03:43
Так, АДС должны принимать звонки от граждан в течение пяти минут. Если это сделать невозможно, служба обязана перезвонить жильцу в ближайшие 10 минут или оставить сообщение.
Устранить потоп аварийщики должны в срок не более трёх дней с момента повреждения. На ликвидацию засоров в канализациях и мусоропроводах отводится два часа после регистрации заявки.
Кроме этого, с начала весны введут штрафы за пассажирские перевозки без лицензии: для физлиц – 50 тыс. рублей, для ипэшников – 100 тыс. рублей, а для юрлиц – 400 тыс. рублей. Если нарушение повторится, транспорт конфискуют или заставят прекратить деятельность на три месяца.
Россияне, затеявшие или не закончившие стройку на даче или участке под ИЖС, должны уведомить об этом местную администрацию. После будет проще сообщить об окончании строительства и внести информацию о доме в ЕГРН. Нововведение вступает в силу с 1 марта.
Кадастровая оценка недвижимости изменится со 2 марта. Теперь она будет рассчитываться по формуле: площадь объекта × удельный показатель кадастровой стоимости (УПКС).
С 28 марта на дальневосточный гектар смогут претендовать россияне, живущие за рубежом. Однако для этого они должны участвовать в программе по добровольному переселению соотечественников и получить гражданство РФ.
С 1 марта промаркируют всю табачную продукцию. Нужно это для контроля над оборотом продукции и легальностью происхождения, поясняет «Российская газета».